Raiar Orgânicos: 'Galinha bem cuidada e feliz produz ovo melhor'

O meio em que uma galinha é criada faz diferença no sabor e na qualidade do ovo que ela produz. É o que defende no "Divã de CNPJ" o cofundador da Raiar Orgânicos, Luís Barbieri.



Parece meio óbvio, mas o animal é central para um alimento que vem da produção animal. Uma galinha bem cuidada e feliz com certeza vai produzir um ovo melhor. Luís Barbieri



Fundada em 2021, a Raiar é focada no segmento de produção de ovos caipiras e orgânicos. Após uma carreira de 16 anos em uma multinacional de grãos, Barbieri e outros dois executivos - Marcus Menoita e Leandro Almeida - criaram a sociedade com o apoio de 31 investidores inicialmente. Hoje, são mais de 60.



Referência na produção de proteína animal no mundo, o Brasil ainda tinha um longo caminho para percorrer para incorporar práticas de preocupação ambiental e animal que já cresciam em outros mercados, conta Barbieri.



A sede aviária da Raiar é uma fazenda em Avaré, no interior de São Paulo, com 170 hectares. Um antigo pasto degradado deu lugar ao espaço com capacidade para 700 mil galinhas em criação livre.



Produzir ovos orgânicos de maneira industrial como a Raiar faz (foram mais de 39 milhões de unidades em 2024) incluiu um pacote para garantir a qualidade de vida das galinhas - uma exigência para que a empresa possa classificar sua produção como orgânica. O selo, porém, encarece o preço do produto final: uma caixa de ovos da Raiar custa entre R$4 e R$6 a mais que um ovo não orgânico.



A ave solta come 30% a mais. O principal motor para manter a galinha na gaiola é porque ela gasta menos energia e come menos. E o alimento é 70% do custo do ovo. Luís Barbieri



Além de viverem soltas, as galinhas da Raiar não recebem qualquer alimento ou tratamento com agrotóxicos, comem orgânicos que a Raiar passou a produzir e estimular em sua cadeia de fornecedores.



Essa estrutura que o orgânico exige justifica o preço do produto final, explica o cofundador da Raiar. Mas se o valor é uma barreira inicial, ele questiona: "Quais são os outros custos que a sociedade está pagando pra gente ter um ovo barato?".

'Ter cliente é mais difícil do que ter chefe', diz cofundador da Raiar Orgânicos



O desejo de ter o próprio negócio precisa ir além da vontade de ter mais liberdade e autonomia para Luís Barbieri, cofundador da Raiar Orgânicos.



Mais difícil do que ter um chefe, é ter um cliente. Por que o chefe pede demissão, é o cliente? Quando você briga com o seu chefe, você pode arrumar outro emprego. E se você briga com o seu cliente e ele fala mal de você? Luís Barbieri



Com uma carreira de 16 anos no mercado de grãos, Barbieri deixou a sua trajetória profissional de executivo porque sentia que o mercado brasileiro não estava atento às mudanças de comportamento e ambientais que transformam a produção de alimentos no mundo.



Apesar de ser um dos fundadores da Raiar e liderar o contato com os parceiros da marca, Barbieri acredita que em qualquer relação de trabalho, mesmo que você seja um dos sócios, será preciso negociar acordos e obrigações.



Não existe esse sonho de 'vou ser empreendedor para não ter patrão'.[...] A vida é com o patrão, em qualquer lugar que você estiver, vai precisar prestar conta pra alguém, não importa quão dono você é do seu negócio. Luís Barbieri



O executivo defende que para criar um negócio é fundamental ter sócios, para que a habilidade de cada um complete as necessidades da empresa. Por isso, ele também diferencia o desejo de ser dono da vontade de empreender. "A autonomia é uma construção. Você não tem autonomia quando você tem um monte de sócio", completa.

