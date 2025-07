Quatro pessoas foram esfaqueadas perto de um shopping center em Tampere, na Finlândia

ESTOCOLMO (Reuters) - Quatro pessoas ficaram feridas em um ataque a facadas perto de um shopping center na cidade finlandesa de Tampere nesta quinta-feira e uma pessoa foi presa, mas não havia indícios de motivação terrorista ou racista no incidente, informou a polícia.

Um comunicado da polícia não deu mais detalhes sobre os feridos no ataque na terceira maior cidade do país nórdico, mas disse que a situação estava sob controle e que não havia mais nenhuma ameaça ao público.

"De acordo com (nossas) informações atuais, não há razão para suspeitar que o ato tenha sido motivado por terrorismo ou racismo", disse a polícia mais tarde em uma atualização que não forneceu informações sobre o suspeito preso.

A emissora pública YLE informou mais cedo que o tráfego no centro de Tampere -- localizada a cerca de 180 km ao norte da capital Helsinque -- estava completamente parado.

O jornal Ilta-Sanomat relatou que uma testemunha viu pessoas prestando primeiros socorros a duas vítimas deitadas no chão no momento em que a polícia chegou e que, de acordo com suas informações, a pessoa presa era um homem finlandês de 20 e poucos anos.

Em maio, três alunos foram feridos em um ataque em uma escola no sul da Finlândia e um colega suspeito de ter cometido o ataque foi preso.

No ano passado, um menino de 12 anos matou a tiros um colega da sexta série e feriu gravemente outros dois em uma escola na cidade de Vantaa. O menino disse que era alvo de bullying e que isso havia motivado o ataque.

(Reportagem de Anna Ringstrom, Johan Ahlander, Greta Rosen Fondahn em Estocolmo, Milla Nissi-Prussak em Gdansk)