Quatro pessoas esfaqueadas na cidade finlandesa de Tampere

Quatro pessoas foram esfaqueadas nesta quinta-feira (3) próximo a um centro comercial na cidade finlandesa de Tempere e um suspeito foi preso, informou a polícia.

"O incidente causou ferimentos em quatro pessoas", afirmou a polícia, sem especificar a gravidade.

Horas antes, a força de segurança havia informado que as vítimas, cujas identidades não foram reveladas, receberam os primeiros socorros.

"O local do incidente e suas proximidades foram inspecionadas. A polícia levantou o perímetro de segurança e abandonou o lugar", acrescentou e informou que o suspeito - detido no ato - não tinha "motivações terroristas ou racistas".

Várias viaturas policiais e ambulâncias foram alocadas rapidamente no local do ataque, segundo a mídia local.

A polícia indicou que foi alertada do incidente às 16h23 no horário local (10h23 no horário de Brasília).

Segundo o jornal Ilta-Sanomat, o suspeito é um homem de cerca de 20 anos. Diante da ordem policial, ele levantou as mãos e deitou no chão sem oferecer resistência, afirmaram as testemunhas do ataque.

Tampere tem cerca de 260 mil habitantes e se encontra a 180 quilômetros ao norte da capital finlandesa, Helsinque.

ank-po/thm/sia/mmy/mb/lm/aa

© Agence France-Presse