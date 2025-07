Quando será pago o 3º lote de restituição do IRPF 2025? Veja data

O terceiro lote de restituição do Imposto de Rende 2025 será pago no dia 31 de julho.

Cronograma de restituição do Imposto de Renda 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue uma sequência de prioridades previstas por lei. O processo começa com os contribuintes com 80 anos ou mais, seguido por pessoas acima de 60 anos, indivíduos com deficiência ou doenças graves. Na sequência, são atendidos os profissionais da educação, cuja principal atividade é o magistério. Também têm prioridade aqueles que usaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber por Pix. Se houver empate, o critério de desempate será a data de envio da declaração — quanto antes, maior a chance de antecipação.

Prioridades nos pagamentos:

Idosos com 80 anos ou mais Contribuintes com mais de 60 anos, deficientes ou com enfermidade grave Trabalhadores da educação cuja renda principal vem do magistério Usuários da declaração pré-preenchida com opção de Pix Demais contribuintes

Como consultar se a restituição será paga neste lote?

A verificação deve ser feita no site da Receita Federal, informando o CPF, data de nascimento e o ano-exercício (2025). Os dados são atualizados todo mês.

Se a restituição ainda não estiver disponível, mas a declaração tiver sido processada corretamente, a mensagem exibida será "em fila de restituição", indicando que o pagamento pode ocorrer nos próximos lotes.