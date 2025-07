No Mercosul, presidente do Paraguai questiona Lula por ação hacker da Abin

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, questionou o presidente Lula (PT) por causa da ação hacker que o Brasil fez contra o país. A informação foi revelada pelo UOL.

O que aconteceu

Peña afirmou que, como "nações irmãs", expressou preocupação com o caso em conversa com Lula. "Expressei minha preocupação com o caso de espionagem e solicitei o total comprometimento das autoridades brasileiras no esclarecimento dos fatos", disse ele, na legenda da publicação no Instagram.

"Respeito e diálogo são condições básicas para fortalecer a confiança e avançar juntos em direção a um futuro compartilhado", afirmou Peña. Lula e o presidente paraguaio se encontraram hoje, antes da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

Ação feita pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) queria obter informações sobre a negociação de tarifas de Itaipu. A usina hidrelétrica é objeto de um tratado bilateral entre Brasil e Paraguai.

Um dos servidores da agência disse à PF que programa de invasão foi usado para acessar informações de autoridades do governo do Paraguai. Esse servidor afirmou que a ação de espionagem teve o aval do atual diretor da Abin, Luiz Fernando Corrêa.

O governo Lula atribuiu a ação de espionagem à gestão Bolsonaro. E disse que mandou interromper a operação assim que teve conhecimento dela, no final de março de 2023.

O governo do Paraguai suspendeu as negociações até obter detalhes sobre a ação brasileira. No encontro de hoje, Lula e Peña se comprometeram a retomar a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as condições de partilha da energia excedente gerada pela empresa.