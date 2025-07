Presidente do Fed de Atlanta diz que ajuste a políticas de Trump pode levar um ano ou mais

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos provavelmente enfrentarão um período de inflação alta que pode se infiltrar na mente do consumidor, com as empresas precisando de um ano ou mais para se ajustarem às mudanças no comércio e em outras políticas, disse o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quinta-feira.

"O ponto principal é que o ajuste dos preços e da economia em geral às mudanças no comércio e em outras políticas futuras nos Estados Unidos, juntamente com os desdobramentos geopolíticos, não será uma mudança única, curta e simples nos preços, como sugerem os modelos padrão dos livros didáticos", disse Bostic em comentários para uma conferência na Alemanha.

"Em vez disso, isso parece cada vez mais um processo que pode levar um ano ou mais para se concretizar totalmente."

"Se eu estiver certo, a economia dos EUA provavelmente passará por um período mais longo de leituras de inflação elevadas. Eu não esperaria que tivéssemos picos dramáticos, mas sim uma progressão constante" que poderia se infiltrar nas expectativas de inflação do consumidor e representar um desafio para o Fed, disse Bostic.

Com os novos dados desta quinta-feira mostrando uma criação de empregos mais forte do que o esperado e uma ligeira queda para 4,1% na taxa de desemprego, "as condições do mercado de trabalho permanecem amplamente saudáveis", disse Bostic, e ainda não estão mostrando sinais do tipo de deterioração que poderia justificar cortes na taxa de juros.

O atual nível elevado de incerteza sobre a direção dos empregos, do crescimento e da inflação "não é o momento para mudanças significativas na política monetária", disse Bostic, argumentando que a atual abordagem de "esperar para ver" continua apropriada.

O Fed tem mantido sua taxa de juros inalterada desde dezembro, apesar dos apelos do presidente Donald Trump por cortes imediatos e acentuados nos juros.