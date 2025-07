Pista de skate da sede da COP30 alaga, e engenheiro aponta possíveis falhas

A pista de skate do Parque da Cidade, em Belém, onde será realizada a COP30, ficou mais uma vez alagada após as fortes chuvas que atingiram a cidade ontem. Imagens de crianças nadando na pista viralizaram nas redes sociais, bem como cenas do ginásio alagado.

Fontes ouvidas por Ecoa dizem que a Vale, responsável pela obra do parque, já sabia do problema da pista e entregou a obra mesmo assim. Pessoas que trabalharam na costrução dizem que os resíduos das obras entupiram os canos que fazem a drenagem das partes baixas do parque, como é o caso do ginásio e da pista de skate. "As tubulações estão comprometidas, até metade delas cheias de resíduos de solo, de lama", diz uma da fontes, que prefere não ser identificada.

"Ou não havia um sistema de drenagem capaz de escoar essa água ou esse sistema foi mal dimensionado e não foi capaz de suportar o grande volume de água que recebeu", diz o engenheiro ambiental Altair Rosa, doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento e professor do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), que analisou as imagens a pedido de Ecoa.

A impermeabilização do solo dificulta a absorção natural da água, explica o professor. Por se tratar de uma cavidade, forma característica das pistas de skate, ela acaba formando uma grande piscina, completa.

A chuva que atingiu a cidade ontem foi mais forte do que o esperado para o chamado "verão amazônico", marcado por chuvas intensas na região metropolitana de Belém e na região nordeste do Pará. Em apenas três dias choveu quase metade do previsto para o mês inteiro. Foram 55,2 mm na região metropolitana de Belém, sendo 32 mm, apenas entre ontem e hoje. A média para julho é de 156 mm.

"A ocorrência está associada às altas temperaturas observadas no Atlântico Equatorial, que intensificam a umidade na atmosfera. Essa umidade é transportada pelos ventos alísios em direção ao continente, onde o encontro com as altas temperaturas da superfície terrestre favorece a formação de nuvens convectivas, resultando em chuvas intensas e localizadas", explica o coordenador do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) no Pará, Adriroseo dos Santos.

"Com o descontrole do clima, eventos extremos como esse passaram a se tornar uma realidade, ou seja, um descompasso com a intensidade das chuvas, que provoca os alagamentos, chovendo mais do que a capacidade de o sistema absorver", diz o engenheiro Rosa.

Outro lado

Em nota enviada à reportagem, a Vale diz que a "a primeira etapa da obra do Parque da Cidade foi entregue e está em fase de operação assistida, ou seja, com ajustes em andamento, conforme previsto no planejamento de implantação do projeto".

Também procurado pela reportagem, o governo do Pará disse apenas que a obra é de responsabilidade da Vale.