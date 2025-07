Petróleo cai com incerteza sobre tarifas dos EUA, antes do esperado aumento da produção da Opep+

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta quinta-feira, com os investidores preocupados com o fato de que as tarifas dos Estados Unidos possam desacelerar a demanda de energia, antes de um esperado aumento da oferta pelos principais produtores de petróleo.

Os preços futuros do petróleo Brent caíram 0,45%, a US$68,80 por barril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu 0,67%, a US$67, em negociações fracas na véspera do feriado do Dia da Independência.

A pausa de 90 dias do presidente Donald Trump na implementação das tarifas mais altas dos EUA termina em 9 de julho, e vários grandes parceiros comerciais ainda não fecharam acordos comerciais, incluindo a União Europeia e o Japão. Os comerciantes de petróleo estão preocupados com o impacto sobre a economia e a demanda de combustível.

Um acordo comercial preliminar entre os EUA e o Vietnã impulsionou os preços na quarta-feira, mas a incerteza geral sobre as tarifas é grande.

Também pesando sobre os preços, espera-se que a Opep+ concorde em aumentar a produção em 411.000 barris por dia em sua reunião de política neste fim de semana. Além disso, uma pesquisa do setor privado mostrou que a atividade de serviços na China -- maior importador de petróleo do mundo -- expandiu-se em junho em seu ritmo mais lento em nove meses, com o enfraquecimento da demanda e a diminuição dos novos pedidos de exportação.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Ahmad Ghaddar e Robert Harvey em Londres)