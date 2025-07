Petrobras investirá R$26 bi em integração de refino no RJ

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras investirá R$26 bilhões na integração do refino no Estado do Rio de Janeiro, em iniciativas que envolvem a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o Complexo de Energias Boa Ventura, em Itaboraí, informou a companhia nesta quinta-feira.

Dentre as iniciativas, está prevista a ampliação da produção de diesel S-10, o mais consumido do Brasil, em 76 mil barris de petróleo por dia (bpd), e de querosene de aviação, em 20 mil bpd.

(Por Marta Nogueira)