Parlamento da Coreia do Sul aprova revisão das regras que regem lei marcial

SEUL (Reuters) - O Parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta quinta-feira uma revisão das regras que regem a lei marcial, em um movimento que ocorre depois que o país ficou chocado com a súbita declaração de lei marcial do ex-presidente Yoon Suk Yeol em dezembro.

As novas regras incluem a proibição de qualquer tentativa de impedir que os parlamentares entrem na Assembleia Nacional e a proibição de que os militares e a polícia entrem na Assembleia Nacional sem a aprovação do presidente da Casa.

O decreto de lei marcial de Yoon foi suspenso após cerca de seis horas, quando os parlamentares, que tiveram de escalar as paredes do prédio da assembleia para passar por um cordão de forças de segurança, votaram contra o decreto.

(Reportagem de Joyce Lee)