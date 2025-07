Governo do Paraguai não acabou com programa semelhante ao Bolsa Família

É falso que o governo do Paraguai decidiu acabar com um programa social de combate à pobreza no país, semelhante ao Bolsa Família no Brasil.

Não há qualquer registro de que o governo do país vizinho tenha anunciado qualquer medida neste sentido. O programa, chamado Tekoporã, continua em vigor. Publicações enganosas semelhantes já circulam pelas redes sociais há pelo menos dez anos e voltaram a ser compartilhadas.

O pedido de checagem foi enviado ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O que diz o post

A publicação traz a foto de um homem sentado em uma cadeira usando a faixa presidencial do Paraguai. Logo abaixo, há o seguinte texto: "APRENDAM COMO SE FAZ: O presidente do Paraguay decidiu ELIMINAR as 'bolsas-tudo-que-é-coisa' porque diz que isso cria vagabundos e eterniza a pobreza; No lugar de DAR, o governo começou a ENSINAR a trabalhar. Esta oferecendo ferramentas, insumos, treinamento e, se for necessário, compra o que for produzido para utilizar na rede pública".

Não há qualquer referência sobre quem é a pessoa retratada na imagem nem quando a suposta medida teria entrado em vigor. O post, publicado esta semana, leva a crer que se trataria de algo recente.

Por que é falso

Foto é de ex-presidente do Paraguai. Uma busca por imagem no Google Lens mostra que a foto usada nos posts enganosos é de Federico Franco, que foi o presidente entre 2012 e 2013. Ele assumiu o cargo após a deposição de Fernando Lugo em um processo de impeachment (aqui). O atual presidente paraguaio é Santiago Peña, que comanda o país vizinho desde agosto de 2023 (aqui).

Não há registro de que Paraguai encerrou auxílio aos pobres. Uma pesquisa no Google com termos em espanhol referentes ao Tekoporã, programa social do governo paraguaio de combate à pobreza, não traz qualquer notícia de fonte oficial sobre um eventual encerramento do plano (aqui).

Benefício está sendo pago normalmente aos paraguaios. Uma publicação do Ministério de Desenvolvimento Social do Paraguai avisa as famílias atendidas pelo Tekoporã sobre o pagamento do benefício em 23 de maio de 2025 (aqui e abaixo, em espanhol), comprovando que o programa continua em funcionamento.

Presidente paraguaio não criticou programa. Não há qualquer registro de que algum presidente do Paraguai tenha dado declarações parecidas com as alegadas pelas peças desinformativas com críticas a programas sociais, como indica uma pesquisa no Google (aqui). Caso fossem verdadeiras, elas certamente teriam grande repercussão na imprensa local e sul-americana.

Tekoporã auxilia mais de 200 mil paraguaios. Semelhante ao Bolsa Família, o Tekoporã é um programa social dirigido à população em situação de pobreza e de vulnerabilidade. As famílias que atendem aos requisitos exigidos recebem acompanhamento familiar e sócio-comunitário e uma quantia mensal, que varia conforme determinadas condições (aqui, em espanhol). O Tekoporã foi criado há vinte anos e, no final de 2024, atendia mais de 200 mil paraguaios (aqui, em espanhol).

Este conteúdo também foi checado por Boatos.org em 2014.

