Ouro fecha em queda com payroll acima do esperado e dólar forte

O contrato mais líquido do ouro fechou em queda nesta quinta-feira, 3, pré-feriado nos EUA após dados mais fortes do que o esperado no payroll americano, o que diminui a chance de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) este mês e o apelo pelo metal dourado, que não rende juros. O relatório impulsionou o sentimento de risco e o dólar no exterior, pesando ainda mais sobre os aspectos de porto-seguro do ativo.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 0,50% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia em US$ 3.342,90 por onça-troy.

O relatório payroll mostrou 147 mil novos empregos criados em junho, em comparação com os 110 mil esperados, juntamente com um declínio na taxa de desemprego. O número muito mais forte significa que um corte na taxa de juros em julho não deve mais ser considerado pelo BC americano, disse Fawad Razaqzada, da StoneX.

Embora o relatório seja uma surpresa bem-vinda em um cenário econômico em que se aproxima o prazo final para as tarifas recíprocas de Donald Trump, espera-se que a incerteza mais uma vez assuma a liderança, alerta o Saxo Bank. "A base para um impulso em direção a US$ 4.000 por onça-troy nos próximos 12 meses está, em nossa opinião, ao alcance", acrescenta o banco.

No radar geopolítico, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que conquistará suas metas na guerra contra a Ucrânia, em ligação de uma hora com Trump, segundo o assessor presidencial russo Yuri Ushakov.

