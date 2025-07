São Paulo teve 35 ataques a ônibus ontem e 235 nos últimos 20 dias

A capital paulista registrou, apenas ontem, 35 ataques a ônibus. A cidade vive uma série de atos de vandalismo, com mais de 200 veículos do transporte público depredados em menos de um mês.

O que aconteceu

Maior parte dos ataques aconteceu na zona sul da capital. Bairros como Capão Redondo e Campo Belo tiveram casos de veículos com janelas quebradas, geralmente pelo arremesso de pedras ou outros objetos.

Na semana passada, passageira foi atingida no rosto perto do aeroporto de Congonhas. A vítima estava sentada no veículo, na avenida Washington Luís, no bairro do Campo Belo, quando uma pessoa desconhecida jogou uma pedra no vidro. O homem fugiu e ela foi socorrida para a UPA Vila Santa Catarina, também na zona sul. O caso foi registrado no 16º DP da Vila Clementino.

Quantidade de ônibus vandalizados já chega a quase 2% da frota total da cidade, de 12.036 ônibus. Os carros danificados precisam ser levados à manutenção e substituídos por veículos da reserva técnica. Se os veículos não forem imediatamente substituídos, as empresas são penalizadas, segundo a SPTrans.

Valor do patrimônio depredado ainda é incerto. Quem arca com os custos dos consertos dos veículos quebrados são as viações que operam os ônibus. O UOL buscou a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de São Paulo e aguarda retorno sobre o assunto. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Problema não está restrito à capital e também acontece na Grande SP e no litoral. Na Baixada Santista, mais de 30 veículos foram apedrejados em São Vicente, Cubatão e Santos. Os casos na região são investigados pela Delegacia Seccional de Santos, segundo a Polícia Civil.

Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, ao menos três ataques aconteceram no mesmo dia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os veículos foram atingidos em pontos diferentes da cidade, que tem uma frota total de 113 veículos.

Motivação dos ataques não é clara. Os ônibus passaram por perícia e as investigações são feitas pela 6ª Delegacia Contra Crimes Patrimoniais e pela divisão contra crimes cibernéticos.

Motoristas, cobradores e passageiros estão na "mira da marginalidade", diz sindicato. Em nota enviada ao UOL, o Sindimotoristas, que representa motoristas de ônibus do estado, explicou que defende a criação de delegacia para proteção do transporte público e disse que quer dialogar com a SSP e com os representantes patronais para traçar estratégias e oferecer segurança aos passageiros.