Oi inclui outras duas subsidiárias em plano de recuperação judicial

(Reuters) - A Oi anunciou nesta quinta-feira que protocolou pedido de recuperação judicial das subsidiárias Serviços de Rede S.A. (Serede) e Brasil Telecom Call Center S.A. no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como parte das medidas para aliviar a pressão no caixa e cumprir com suas obrigações financeiras.

Em fato relevante, a empresa de telefonia disse que a decisão tem por objetivo preservar a continuidade das operações e viabilizar a reorganização financeira das subsidiárias.

Com isso, as duas subsidiárias começam a fazer parte de um grupo mais amplo em recuperação judicial, que reúne a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance BV e Oi Brasil Holdings Cooperatief UA.

A empresa disse que a decisão é uma continuidade à proposta de aditamento do seu plano de recuperação judicial, protocolada no dia 1º de julho, em um esforço para reestruturar as condições de pagamento de certos credores, entre outras medidas, para aumentar a disponibilidade de recursos imediatos e garantir um fôlego financeiro.

O plano de recuperação judicial da Oi foi homologado em maio de 2024 e prevê a redução de até 75% de sua dívida financeira.

(Por Michael Susin)