O que pode significar tratar o pet como filho e qual o risco disso?

Eles são fofos, fiéis e muitas vezes mais companheiros do que algumas pessoas. Basta um abanar de rabo ou um miado carinhoso para o coração derreter. No entanto, por mais que pareçam membros da família —e de fato sejam tratados assim—, cães e gatos continuam sendo... bem, cães e gatos. E esperar que se comportem como humanos, como uma criança pequena, pode ser um erro com mais impacto do que parece.

Amor animal, mas com limites

Antropomorfizar —palavra difícil que basicamente significa tratar o bicho como se fosse gente— é uma prática comum e, até certo ponto, natural.

Os sentimentos humanos são projetados nesse animal e muitas pessoas que, por essência, são mais cuidadoras ou protetoras podem "transformá-lo" em um filho de faz de conta.

O problema aparece quando essa fantasia vira um contrato emocional unilateral. O pet não pode (e nem deve) ocupar o lugar de uma criança real, de um parceiro ou de todas as conexões sociais que uma pessoa precisa manter para se desenvolver plenamente.

O risco de expectativas humanas em corpinhos peludos

Embora possam ir atrás, brincar e esperar por nós, pets têm limitações e a chance de não corresponderem às expectativas de alguém é grande.

Afinal, animal é animal: não age, não fala e não substitui a atenção dada por um humano.

Esperar que um cão ou gato esteja sempre disponível para dar afeto, entender comandos como um humano ou suprir todas as carências afetivas pode ser frustrante —e injusto para ambos.

Mas não se preocupe: o vínculo faz bem

Não é tudo problema. Ter um pet está longe de ser um mau negócio para a saúde. Estudos mostram que a convivência com animais de estimação reduz os níveis de estresse, melhora o humor e até ajuda na recuperação de quadros como depressão e ansiedade. Só o fato de eles exigirem passeios e brincadeiras já incentiva a prática de atividade física.

O laço afetivo também ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer e à segurança, o que ajuda a criar um ambiente emocional mais estável. E isso vale inclusive para crianças e idosos —há até linhas de pesquisa dedicadas exclusivamente à chamada pet terapia.

Imagem: iStock

Quando o amor vira dependência

Tudo o que é demais pesa. Se o vínculo com o animal exclui relações sociais, impede o sono ou provoca culpa constante por se ausentar, vale ligar o alerta. Há casos em que a pessoa transfere para o animal desejos que não conseguiu realizar, como ter filhos, ou usa o afeto do bicho para evitar se abrir para os humanos.

E isso pode ter efeitos colaterais invisíveis, como a evitação de críticas, o isolamento ou até a substituição de relações humanas por vínculos com os pets —que são mais previsíveis e, por isso, mais "seguros" emocionalmente.

Convivência saudável: espaço, regras e autonomia

A boa convivência entre humanos e pets também precisa de limites físicos e comportamentais. Os animais devem ter seu próprio espaço, momentos de lazer e estímulo ao instinto —como farejar, correr, cavar.

Essas regras são fundamentais inclusive para crianças: assim, elas aprendem desde cedo a respeitar e a conviver com outras espécies e a ter responsabilidades.

E dormir junto com o pet? Pode!

Se o pet é vacinado, limpo e não tem pulgas, carrapatos ou vermes, dormir junto está liberado —desde que o tutor também esteja bem. A exceção é se a pessoa tiver distúrbios do sono, problemas respiratórios ou desenvolver uma dependência emocional do tipo "só consigo dormir se o cachorro estiver na cama".

Em muitos casos, o apego exagerado vem da culpa de ter ficado o dia todo fora, ou de uma necessidade emocional de proteção. E, aí, pode ser o caso de repensar essa relação —sem deixar de amar, mas aprendendo a amar com equilíbrio.

*Com informações de reportagem publicada em 10/03/2021