'Pode devorar Musk': o que é o Doge, que Trump usou para ameaçar bilionário

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não descarta a possibilidade de expulsar o antigo aliado Elon Musk e sugeriu que o Doge deveria analisar os subsídios que as empresas do CEO da Tesla receberam para economizar dinheiro.

O que é o Doge?

O Doge é um departamento dos Estados Unidos que foi criado no segundo governo de Trump. A organização foi primeiramente comandada pelo próprio Elon Musk (até o fim de maio), mas hoje Amy Gleason é quem assume a coordenação.

Doge é uma sigla para Departamento de Eficiência Governamental. É uma estrutura subordinada à Casa Branca e voltada ao corte de gastos. Apesar do nome, o Doge não opera como uma agência dentro do governo federal, mas como uma comissão externa.

Trump nomeou inicialmente Musk para o Doge pela proximidade dos dois e pelo trabalho à frente das empresas. Musk foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial do republicano no ano passado, injetando milhões de dólares na eleição.

O objetivo da dupla era "desmantelar a burocracia governamental", disse Trump em um comunicado. A ideia, segundo o presidente, era a de que o Doge cortasse regulamentações excessivas, gastos desnecessários e reestruturasse as agências federais —"essenciais para o movimento 'Salve a América'".

A implementação da agência gerou impactos. Milhares de funcionários públicos foram demitidos, assim como quase todos que ainda cumpriam o estágio probatório. Algumas agências foram atingidas com especial dureza, como a Usaid, responsável pela ajuda ao desenvolvimento internacional: seu orçamento foi cortado radicalmente, com funcionários temporariamente suspensos.

Inicialmente, a promessa era cortar 2 trilhões de dólares. Mas o bilionário acabou revisando essa expectativa. Apontado pelo presidente como um "funcionário especial do governo", Musk refletiu sobre sua passagem pelo Doge, dizendo que tocar a pasta exigia muito trabalho duro.

O Doge afirmou que economizou em cerca de um mês 65 bilhões de dólares. Desde a criação, em 20 de janeiro, até o dia 24 de fevereiro de 2025, esse teria sido o valor poupado nas contas públicas. No entanto, o departamento não especificou como chegou exatamente a essa soma.

Os reflexos foram sentidos no cotidiano dos EUA. Em alguns parques nacionais, por exemplo, houve relato de longas filas se formando nos portões de ingressos, e reservas sendo canceladas, já que em certas seções da administração grande parte dos funcionários foi despedida. A situação acendeu uma preocupação sobre um risco maior de incêndios florestais.

O que Trump falou agora?

Trump disse que Musk recebe "mais subsídios do que qualquer ser humano". Em publicação feita em sua rede social, o Truth Social, Trump defendeu que o Doge deveria analisar os subsídios dados às empresas de Musk. "Elon Musk sabia, muito antes de me apoiar tão fortemente para a presidência, que eu era totalmente contra o Mandato dos Veículos Elétricos. Isso é ridículo e sempre foi uma parte importante da minha campanha. Carros elétricos são bons, mas ninguém deveria ser forçado a ter um. Elon pode estar recebendo mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe. E, sem esses subsídios, Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul."

Sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos e nosso país economizaria uma fortuna. Talvez devêssemos pedir ao Doge para dar uma boa olhada nisso? Muito dinheiro a ser economizado!

Trump, no Truth Social

"Doge é o monstro que pode ter de voltar e devorar Elon", completou Trump. Mais tarde, Trump deu uma entrevista em frente à Casa Branca em que afirmou que deveria investigar subsídios dados a Elon Musk. Ao ser questionado se deportaria o empresário, Trump afirmou: "Vamos ter de dar uma olhada. Talvez tenhamos que chamar o Doge para Elon. Você sabe o que é o Doge? É o monstro que pode ter de voltar e devorar o Elon. Não seria terrível? Ele recebe muitos subsídios."

As empresas de Musk dependem fortemente de uma série de contratos federais, políticas públicas, subsídios e créditos. Isso tem gerado receitas de dezenas de bilhões de dólares ao longo dos últimos anos. A SpaceX, por exemplo, recebeu bilhões de dólares federais para o envio de astronautas ao espaço e outros trabalhos para a Nasa, incluindo um contrato para enviar uma equipe da agência espacial à Lua no próximo ano.

*Com informações da Reuters e AFP e de reportagem de 30/05/2025