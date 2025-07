Número de áreas queimadas no país cai 65,8% no primeiro semestre

No Pampa e na Caatinga, no entanto, houve aumento das queimadas, respectivamente de 38,2% e 10,2% na comparação com o mesmo período de 2024.

A detecção de focos de calor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) confirma a diminuição. De janeiro a junho deste ano, foram detectados 19.277 pontos no território brasileiro, enquanto, em 2024, foram 35.938.

Os dados disponíveis no Sistema BDQueimadas apontam uma redução de 46,4% no número de focos de calor registrados no primeiro semestre de 2025, comparado ao mesmo período do ano anterior.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, as alterações climáticas têm efeito intensificador das condições que favorecem os incêndios, por isso, as ações de enfrentamento foram intensificadas.

"Prevenir e combater os incêndios é prioridade absoluta do governo do presidente Lula, que no último ano trabalhou incansavelmente junto a estados, municípios, academia, setor privado e sociedade civil para implementar um modelo de governança do fogo à altura do desafio imposto pelo aquecimento global", diz a pasta.

Entre as ações destacadas pelo governo federal estão o incremento de 26% no número de brigadistas que atuam em todos os biomas, somando um total de 4.385 profissionais ao contingente existente em 2024. Também a destinação de R$ 405 milhões do Fundo Amazônia para apoiar os Corpos de Bombeiros na Amazônia Legal e a criação da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que fortalece a articulação entre os governos, organizações sociais e setor privado.