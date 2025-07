Morte de Diogo Jota, atacante da seleção de Portugal, repercute na Europa

Campeão inglês pelo Liverpool nesta temporada e da Liga das Nações da Uefa por Portugal no mês passado, o atacante Diogo Jota, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira (3) num acidente de carro na Espanha. O jogador do Liverpool estava com seu irmão André Silva, de 26 anos, que também era jogador de futebol e vestia as cores do Penafiel, de Portugal.

De acordo com a polícia, perto de uma hora da madrugada (20h de quarta-feira no horário de Brasília), o Lamborghini do jogador trafegava na estrada A-52 em Zamora, no noroeste da Espanha e perto da fronteira com Portugal, quando um dos pneus estourou. O carro saiu da pista e, no acidente, pegou fogo. Os dois irmãos morreram no local.

Europa repercute morte do jogador

O jornal português A Bola escreveu que "o mundo do esporte acordou em choque com a notícia da morte de Diogo Jota e do irmão".

Tradicional publicação espanhola, o Marca lembrou que Diogo Jota fez apenas uma partida pelo Atlético de Madrid, que contratou o jogador após sua passagem pelo Paços de Ferreira. No amistoso diante do Crotone, Diogo marcou um dos gols da vitória por dois a zero.

O Marca publicou que "a notícia da morte de Diogo Jota foi um golpe, especialmente em Portugal".

Na França, o título da reportagem do L'Equipe é que Diogo Jota era um "atacante indescritível e muito importante para o Liverpool e para Portugal".

Na Itália, o jornal La Gazzetta Dello Sport abriu assim a reportagem sobre a morte do jogador: "Tragédia no mundo do futebol".

O alemão Sport Bild também usou as mesmas palavras para informar a morte de Diogo Jota: "Uma tragédia para o futebol".

Também na Alemanha, a publicação Kicker escreveu que o acidente fatal de Diogo Jota é "uma perda irreparável para o futebol português".

O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, escreveu no X: "A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Expresso as minhas mais profundas condolências à família. É um dia triste para o futebol".

Maior jogador português da história, Cristiano Ronaldo expressou sua profunda consternação nas redes sociais: "Estávamos juntos na seleção e você tinha acabado de se casar. À sua família, sua esposa e seus filhos, envio minhas condolências e desejo toda a força do mundo. Descansem em paz, Diogo e André. Sentiremos falta de todos vocês".

Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir... pic.twitter.com/H1qSTvPoQs ? Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2025

A Federação Portuguesa de Futebol também se manifestou: "A federação e todo futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva. Perdemos dois campeões. As mortes de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o futebol português".

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo... pic.twitter.com/EN901fH6FG ? Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

O Porto também usou as redes sociais para lamentar a perda: "É com profundo pesar que enviamos as condolências à família e amigos do Diogo Jota e seu irmão André Silva". A mensagem ainda lembra que André foi atleta das categorias de base do Porto.

O Futebol Clube do Porto está de luto.



É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação.



Descansem em paz.#FCPorto pic.twitter.com/BXlR8v7y7Z ? FC Porto (@FCPorto) July 3, 2025

Na Inglaterra, o Liverpool escreveu que o clube está devastado.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. ? Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Brasil também lamenta perda

A Confederação Brasileira de Futebol emitiu nota sobre o falecimento dos dois jogadores portugueses.

"Estamos consternados. Uma tragédia que nos comove profundamente. O futebol mundial está de luto", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

A carreira de Diogo Jota

Diogo Jota foi revelado pelo Paços de Ferreira em 2014. Depois de duas temporadas, se transferiu para o Porto, onde ficou apenas um ano, mas ganhou projeção internacional. Antes de chegar ao Liverpool em 2020, o atacante defendeu o clube inglês Wolverhampton em três temporadas.

No Liverpool, Diogo Jota fez 182 jogos e marcou 65 gols. Nas cinco temporadas por este clube inglês, o português foi campeão da Copa da Inglaterra (2022) e da Copa da Liga (2022 e 2024). Na temporada 2024/25, o atacante foi campeão da Premier League.

Pela seleção portuguesa, Diogo Jota foi bicampeão da Liga das Nações (2018/19 e 2024/25). O jogador fez 49 jogos por Portugal e marcou 14 gols.

Diogo Jota tinha três filhos com Rute Cardoso, com quem se casou no último dia 22 de junho.