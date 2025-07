Ministra das Finanças do Reino Unido diz estar determinada a continuar trabalho "difícil"

LONDRES (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quinta-feira que seu trabalho é difícil, mas que continua sendo o cargo dos seus sonhos e que ela está determinada a continuar exercendo.

Reeves falou um dia depois de ter aparecido em lágrimas no Parlamento, provocando temores sobre seu futuro no cargo e desencadeando vendas no mercado de títulos.

"Esse trabalho é fácil? É fácil dar uma guinada na economia? Não, não é. É difícil, mas estou dando continuidade a esse trabalho", disse Reeves a repórteres.

"Durante o curso deste Parlamento, estou determinada a fazer mais."

A aparição chorosa de Reeves ocorreu depois de uma semana conturbada para o governo, que foi forçado a abandonar os principais elementos de sua reforma de benefícios sociais, o que abriu um buraco em seus planos orçamentários e ameaçou minar suas regras fiscais.

O primeiro-ministro Keir Starmer deu seu total apoio a Reeves e os dois apareceram juntos no lançamento de uma política de saúde nesta quinta-feira.

"É claro que eu estava chateada ontem e todos puderam ver isso. Foi uma questão pessoal e não vou entrar em detalhes", acrescentou Reeves.

"Acho que o que talvez seja um pouco diferente entre o meu trabalho e o de muitos de seus telespectadores é que, quando estou tendo um dia difícil, isso aparece na televisão, e a maioria das pessoas não tem que lidar com isso."

Perguntada se poderia tranquilizar as pessoas quanto ao fato de ainda estar disposta a continuar no cargo, ela disse: "Estou totalmente disposta. Esse é o trabalho que eu sempre quis fazer. Tenho orgulho do que tenho feito como ministra."

(Por William James, Muvija M e Alistair Smout)