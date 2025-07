Minha restituição está no último lote, vale antecipar valor com o banco?

Vai demorar para receber o dinheiro da restituição do Imposto de Renda e pensa em antecipar o valor, vale a pena recorrer a um banco ou fintech? É preciso avaliar os juros e encargos cobrados pelas instituições financeiras.

Será que vale a pena?

Se puder, melhor esperar a Receita. O mais prudente, diz Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP, continua sendo aguardar o pagamento normal feito pela Receita Federal. Existem riscos envolvidos nessa operação de adiantamento, como caso de a declaração cair na malha fina. O contribuinte não receberá da Receita, mas o banco cobrará o empréstimo normalmente, com juros acumulados

Primeiro, verifique se sua declaração está correta, e, quanto mais cedo antecipar, especialmente no início do calendário, maior será o custo, pois os juros serão cobrados por mais meses até o depósito da Receita, que pode ocorrer apenas em setembro ou depois.

Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP

Antecipar a restituição é, na prática, uma operação de crédito. "Antecipar a restituição do IR é, na prática, uma operação de crédito. Essa modalidade pode valer a pena quando analisada com cuidado. Geralmente é possível antecipar até 100?% da restituição, com teto em R$ 50 mil", afirma Patzlaff.

Vale quando é preciso ter o dinheiro na mão. Segundo ele, vale a pena se o contribuinte precisa de recursos rápidos para despesas essenciais como saúde, educação ou imprevistos e não consegue esperar pelos lotes oficiais (o calendário oficial segue até setembro, podendo se estender nos lotes residuais) ou não tem uma reserva de emergência.

Também é preciso fazer o comparativo com outras dívidas existentes. Caso elas tenham juros mais altos do que a antecipação, pode ser vantajoso usar o dinheiro da restituição para liquidar essas dívidas.

Sempre compare o custo real da antecipação com o que pagaria em outro tipo de empréstimo. O ideal é só solicitar a antecipação se isso trouxer economia real ou resolver um problema urgente, caso você não tenha necessidade imediata ou alternativas com custo menor.

Jeff Patzlaff, planejador financeiro CFP

Na ponta do lápis

Quando vale a pena?. Se o contribuinte precisar liquidar alguma obrigação agora e não possui recursos em caixa, e se a dívida tiver uma taxa de juros superior à Selic e a restituição tenha um desconto inferior à taxa de juros da dívida, muito provavelmente será mais vantajoso ao contribuinte negociar a antecipação da restituição. Essa é a análise de Daniel Andrade, sócio do TAGD Advogados.

Quando esperar a Receita? A restituição é acrescida da Selic acumulada desde a data do prazo de entrega até o mês anterior ao da liberação da restituição + 1%. Desta forma, se o contribuinte possui um financiamento imobiliário com taxa de juros em 11% ao ano e gostaria de antecipar a restituição para amortizar parcelas desse financiamento, considerando que a Selic atualmente é de 15% ao ano, é financeiramente mais vantajoso aguardar a efetiva restituição pela Receita Federal, por exemplo", conclui Andrade.

Todo crédito no Brasil é caro, ou seja, com taxa de juros elevada. Adicionalmente, operações de crédito também registram incidência de encargos, como o IOF, encarecendo o valor final da operação. Desta forma, é possível ser justificável a antecipação em situações específicas, como, por exemplo, na 'troca' de dívidas de cartão de crédito, que possui uma taxa de juros muito alta, ou para o contribuinte que esteja com restrição de crédito e precise regularizar a situação com urgência.

Daniel Andrade, sócio do TAGD Advogados

Como pedir a antecipação?

Entre em contato com o banco. Para solicitar a restituição entre no app do seu banco, ou fale com o gerente, e escolha a opção antecipação de IR, informe o valor desejado e envie o recibo da declaração caso necessário. Após o banco avaliar a proposta (às vezes faz análise de crédito) e, estando aprovada, o valor é creditado em poucos dias.

Banco recebe quando a Receita fizer o depósito. Quando a Receita depositar o valor na conta cadastrada, o banco debita automaticamente o empréstimo. Se houver falha no depósito por causa de malha fina ou dados inconsistentes, a dívida segue até o vencimento contratado.