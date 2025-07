Membro do BC do Japão pede retomada de aumentos dos juros após pausa temporária

Por Leika Kihara e Takahiko Wada

TOKYO/TSU, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deveria retomar os aumentos da taxa de juros após uma pausa temporária para avaliar o impacto das tarifas dos Estados Unidos, disse o membro da diretoria Hajime Takata, sinalizando otimismo de que o país está no caminho certo para atingir de forma duradoura a meta de preços do banco central.

Takata disse que o Japão estava próximo de atingir a meta de inflação de 2% do banco central, com lucros corporativos robustos e escassez de mão de obra aumentando os salários e as pressões sobre os preços.

Embora o Banco do Japão deva examinar com calma as consequências das tarifas dos EUA, pode ser necessário voltar "rapidamente" a aumentar os juros em resposta a quaisquer mudanças nas políticas dos EUA, disse ele.

"Minha opinião é que, no momento, o Banco do Japão está apenas pausando seu ciclo de aumento da taxa de juros e deve continuar a fazer uma mudança de marcha (da política monetária ultrafrouxa) após um certo período de 'esperar para ver'", disse Takata em um discurso nesta quinta-feira.

"Dado que as incertezas em relação a várias políticas dos EUA permanecem altas, o Banco do Japão deve conduzir a política monetária de uma maneira mais flexível sem ser muito pessimista", disse ele.

As falas de Takata destacam a determinação do banco central de retomar os aumentos dos juros assim que houver mais clareza sobre se a economia pode resistir ao impacto das tarifas dos EUA.

Mas Takata ofereceu poucas pistas sobre o momento do próximo aumento, dizendo que é difícil prever quando o Japão poderia atingir o momento para outra alta até que haja mais clareza sobre a situação comercial dos EUA.

O Banco do Japão encerrou um estímulo maciço no ano passado e, em janeiro, aumentou a taxa de curto prazo para 0,5%. Embora o banco central tenha sinalizado a disposição de elevar ainda mais os juros, o impacto esperado das taxas dos EUA forçou-o a cortar suas previsões de crescimento em maio.

(Reportagem de Leika Kihara e Takahiko Wada)