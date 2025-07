Patinação e aula de salsa: Vanessa Rozan testa makes em rolês diferentes

Quem nunca teve vontade de testar aquela trend de make "diferentona" fora do espelho —no calor, no movimento, no improviso? É exatamente isso que a maquiadora e colunista de Universa Vanessa Rozan faz em À Prova do Rolê, programa de quatro episódios que estreia hoje no Canal UOL e no YouTube de Universa.

Clique aqui para assistir o primeiro episódio de À Prova de Rolê.

Em cada episódio, a maquiagem é pensada para combinar com o clima e o espírito de diferentes rolês: tem look mais quente para a aula de salsa, pele fresh com vibe K-beauty no Bom Retiro, estética anos 1980 na pista de patinação e até make "blindada" para acompanhar um grupo de corrida.



"A ideia é experimentar uma make que não fazemos todo dia para ir a um lugar aonde não vamos todos os dias", conta a maquiadora. "Espero que o público se divirta tanto quanto eu me diverti gravando."

Como assistir

À Prova de Rolê estreia hoje no YouTube de Universa e vai ao ar às quintas, às 22h, no Canal UOL na TV.