Lula visita ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner em prisão domiciliar

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Após participar das conversações comerciais do Mercosul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quinta-feira a ex-presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner em seu apartamento em Buenos Aires, onde ela cumpre pena de seis anos por corrupção.

Lula não se reuniu em particular com o presidente libertário de direita da Argentina, Javier Milei, que o chamou anteriormente de "comunista" e "corrupto". Durante a cúpula em Buenos Aires e a primeira visita de Lula à Argentina desde que Milei assumiu o cargo, o Brasil assumiu a presidência rotativa do Mercosul.

Cristina foi presidente da Argentina de 2007 a 2015 e, no mês passado, começou a cumprir uma sentença por participar de um esquema de fraude que direcionou projetos de obras de estradas públicas para um aliado próximo enquanto ela era presidente. A sentença, confirmada em junho pela Suprema Corte do país, também impede Cristina de exercer cargos públicos.

Nos últimos dias, partidários de Cristina têm se reunido do lado de fora de seu apartamento, na esperança de vislumbrar a figura proeminente da oposição quando ela aparecer em sua varanda.

Assim como Cristina, Lula também disse que a condenação por corrupção que sofreu em 2017 -- pela qual cumpriu 19 meses de prisão -- foi resultado de perseguição política.

Depois que a Suprema Corte manteve a sentença de Cristina, Lula disse no site de mídia social X que ligou para Cristina para expressar apoio e falou com ela "sobre a importância de permanecer forte neste momento difícil".

(Reportagem de Lucila Siga)