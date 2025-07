Público vaiou prefeito de Mariana (MG) durante evento, e não Lula

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que o presidente Lula foi vaiado durante um evento em Mariana (MG).

As críticas do público eram direcionadas a Juliano Duarte (PSB), prefeito da cidade mineira. Lula interrompeu o discurso do chefe do Executivo municipal para defendê-lo das vaias.

O que diz o post

A publicação contém a seguinte mensagem: "lula é vaiado pelo o povo na cidade de Mariana MG 16/06/2025".

Abaixo, há um vídeo do momento em que Duarte fazia um discurso. Ao fundo, é possível ouvir o público gritando "Fora! Fora! Fora!". Nesse momento, Lula pede a palavra, vai ao microfone e diz: "Ô, gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Esse momento é um momento histórico para a cidade de Mariana e para o estado de Minas Gerais. Não pensem que foi fácil construir".

Por que é falso

Público vaiou prefeito de Mariana (MG). Por meio de uma busca reversa, é possível chegar ao conteúdo original, publicado no último dia 12 no canal oficial do governo federal no Youtube. Percebe-se, logo no início da transmissão ao vivo, que o público já vaiava Duarte a partir do momento em que o prefeito teve seu nome anunciado e abriu a cerimônia (aqui e abaixo, a partir de 3min43).

Presidente saiu em defesa de Duarte. Em sua fala completa ao interromper o prefeito, Lula disse que "não fazia sentido" o público tratar mal um convidado. "Ô, gente, deixa eu pedir um favor para vocês. Esse momento é um momento histórico para a cidade de Mariana e para o estado de Minas Gerais. Não pensem que foi fácil construir esse acordo, porque quando nós chegamos à Presidência ele já estava há oito anos parado e ninguém negociava. Quando terminar esse ato aqui, a política regional pode voltar ao local, cada um pode falar o que quiser. Mas, nesse ato aqui, o prefeito é nosso convidado. Não tem sentido o presidente da República convidar uma autoridade e ele ser mal-recebido".

Lula anunciou resultado de acordo após rompimento de barragem. Na ocasião, o presidente participou de um evento para apresentar os avanços do Acordo Rio Doce, com a reparação aos danos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015. O acordo prevê a injeção de R$ 132 bilhões para diversas ações nos locais atingidos pela tragédia (aqui).

Imprensa noticiou vaias a prefeito. Diversas reportagens sobre o evento do governo destacaram que Lula defendeu Duarte das críticas do público (aqui, aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

