Lula diz que Mercosul precisa olhar para Ásia, após Milei criticar o bloco

Do UOL, em São Paulo, e colunista do UOL, em Buenos Aires

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que o Mercosul precisa direcionar o olhar para os países da Ásia, que chamou de "centro dinâmico da economia mundial". A fala ocorreu logo após o presidente da Argentina, Javier Milei, criticar o bloco.

O que aconteceu

Lula disse que o Brasil se aproximará de países asiáticos. "Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia", disse durante o discurso.

O presidente brasileiro não mencionou os Estados Unidos. A fala ocorre no contexto da guerra comercial promovida pelo governo Trump. O presidente dos EUA deu até o dia 9 de julho para que governos negociem acordos que evitariam tarifas para produtos que cheguem ao mercado americano. O Brasil enviou uma proposta comercual, mas a Casa Branca ainda não respondeu.

Mudanças nas tarifas podem favorecer exportações brasileiras. Especialistas explicaram ao UOL que a China pode aumentar a procura por produtos brasileiros para substituir importações mais caras dos EUA. Empresas no Brasil passariam a produzir para atender a demanda da China.

Milei, por sua vez, começou o discurso afirmando que o Mercosul não cumpriu seus objetivos. "Buscamos colocar fim a uma inércia destrutiva. Propusemos que, como bloco, nos movimentemos como um esquema comercial e regulatório mais livre, no lugar de uma cortina de ferro à qual estamos submetidos, em que cada país possa gozar de maior autonomia", afirmou.

Lula recebe hoje a presidência temporária do bloco das mãos de Milei. A Cúpula do Mercosul, que vai até amanhã, em Buenos Aires, marca a primeira viagem de Lula à Argentina sob o comando do ultraliberal.

Diplomacia dos países trabalha para que faíscas entre Lula e Milei não interfiram nos acordos comerciais do Mercosul. Nos bastidores, tem minimizado a polarização atual no bloco sul-americano.

O que disse Lula

"Estar no Mercosul nos protege", disse Lula. "Nossa Tarifa Externa Comum nos blinda contra guerras comerciais alheias", completou o brasileiro. Contudo, o petista destacou que o bloco terá o desafio de dar continuidade nas atividades em um contexto de polarização. "Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado."

Lula destacou questões como o fortalecimento do comércio com parceiros externos. Ele falou em ampliar mercados e diversificar parcerias. "Estou confiante de que, até o fim deste ano, assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo."

Presidente também disse que o bloco deverá enfrentar o tema da mudança do clima. Ele disse ainda que a "realidade se move mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático". Lula disse ainda que o Brasil reduzirá emissões entre 59 e 67% até 2035 em todos os setores econômicos.

Lula disse que desafio do bloco é combater o crime organizado. "Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada."

O que disse Milei

Argentino falou em liberdade "juntos ou sozinhos". Ele começou o discurso dizendo que "preferia falar uma verdade difícil do que uma verdade confortável". Segundo o argentino, o Mercosul foi criado para integrar a economia da região, mas "acabou prejudicando cidadãos e setores da economia". Milei disse que o bloco "acabou castigando populações com serviços e bens piores" e "freando o crescimento da economia".

Ele disse que a Argentina "decidiu encarar o progresso" e defendeu que o bloco adote reformas comerciais. "Seguiremos o caminho da liberdade, a Argentina não pode esperar, precisamos de mais trabalho, mais liberdade de maneira urgente. Nosso país decidiu deixar para trás décadas de parada. Com a história aprendemos que só podemos isso através do caminho livre".

Presidente argentino disse que o bloco não cumpriu "seu objetivo inicial" e "acabou tirando oportunidades da região". Milei defendeu ainda o que chamou de "esquema mais livre" que não seja "uma cortina de ferro a qual foram submetidos". Ele disse ainda que trocas profundas eram impedidas por estruturas rígidas e disse que as tarifas alfandegárias são excessivamente altas.

Milei disse que a próxima presidência do bloco deve se encarregar de enfrentar o crime organizado. "Enfrentamos o desafio de tirar da região o câncer do crime organizado, sobretudo, o narcotráfico", disse. "Precisamos agir de forma urgente". Ele citou ainda facções criminosas como PCC e CV em todo o Mercosul. "Deixamos o compromisso para a próxima presidência para combater o crime transnacional organizado."

Expectativa pela visita de Lula a Cristina

A reunião do Mercosul também tem causado expectativa em Buenos Aires sobre uma provável visita de Lula à ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção. A Justiça argentina autorizou ontem a visita, e a assessoria do governo confirmou que o presidente estará com Cristina hoje, após a reunião do Mercosul, à tarde.

Lula chegou na noite de ontem e volta ao Brasil ainda hoje, após a reunião do bloco. O presidente foi recebido por dezenas de militantes e apoiadores brasileiros e argentinos, na porta da hospedagem oficial da embaixada brasileira, em Buenos Aires, onde está hospedado.

Argentina otimista com flexibilização comercial

Anfitriã do encontro, a Argentina está otimista. Entre as fontes da chancelaria do país vizinho, a expectativa é que seja uma "cúpula cordial" e "produtiva", com avanço sobre o que interessa, principalmente à Argentina: a flexibilização comercial do bloco.

O encontro dos chefes de Estado do Mercosul hoje deve coroar oficialmente as tratativas iniciadas em abril sobre a ampliação da lista de exceções dos produtos submetidos à Tarifa Externa Comum do Mercosul.

A medida é vista como fundamental para que a Argentina possa se aproximar cada vez mais do tão almejado acordo comercial global com os Estados Unidos, cujo presidente, Donald Trump, é aliado político de Milei. "Devemos ter essa resolução assinada", adiantou na semana passada a embaixadora brasileira Gisela Padovan, da Secretaria para América Latina e Caribe do Itamaraty.

Em abril, os chanceleres assinaram um acordo que aumentará a lista de produtos que podem ser negociados fora da taxa comum do Mercosul. Na prática, cada país terá mais 50 categorias de produtos nos quais poderá aplicar uma tarifa própria, geralmente mais branda, em vez da taxa comum do bloco.

A flexibilização será provisória, variando entre 2028 e 2030, dependendo do país-membro. A redução da tarifa só será aplicada se as exportações de um determinado produto de um país para os demais países do bloco representam menos de 20% do total das exportações desse mesmo produto nos últimos três anos.

O acordo foi considerado uma "concessão do governo brasileiro a um pedido da Argentina, que deriva um pouco da situação global, da questão tarifária, do comércio internacional", disse Padovan.