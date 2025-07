Lula deve visitar o Paraguai a convite do presidente Peña

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou nesta quinta-feira convite do presidente do Paraguai, Santiago Peña, para visitar o país vizinho, informou o governo brasileiro em comunicado do Palácio do Planalto.

Os dois países se comprometeram a retomar a revisão do Anexo C do tratado da usina de Itaipu, que é compartilhada pelos dois países, informou o comunicado.

As negociações relacionadas à usina de Itaipu, inicialmente previstas para serem concluídas no final de maio, foram suspensas em abril após o Paraguai solicitar ao Brasil que esclarecesse uma "ação de inteligência" contra autoridades paraguaias.

As investigações em andamento sobre supostas atividades não autorizadas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em relação ao Paraguai foram tema das conversas entre os dois líderes, que "reiteraram respeito e diálogo", segundo o comunicado.

Mais cedo nesta quinta-feira, Peña afirmou em publicação no X que levantou preocupações sobre o caso durante o encontro com Lula e solicitou mais esclarecimentos.

Lula e Peña se reuniram na embaixada brasileira em Buenos Aires durante a cúpula do Mercosul.

(Reportagem de Isabel Teles)