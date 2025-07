'Leve e fácil de guardar': escada de 4 degraus está com 9% de desconto

Se você está em busca de uma escada para auxiliar em pequenos reparos em casa, o modelo de quatro degraus da Mor pode ser uma boa opção. Com mais de duas mil compras só no mês passado na Amazon, o produto recebeu nota 4,8 (do total de 5) dos compradores.

Segundo o fabricante, os degraus são feitos em alumínio, os pés são antiderrapantes e ela possui travamento automático na plataforma superior para dar estabilidade. Veja adiante o que diz quem já comprou e os pontos de atenção que foram indicados por consumidores.

O que diz o fabricante

Feita em alumínio, com peças plásticas em polipropileno

Possui 85 cm de altura do patamar

Dobrável e fácil de guardar

Pés antiderrapantes

Suporta até 120 kg

O que diz quem comprou

Muitos compradores elogiam a escada por ser resistente e fácil de guardar ou de transportar.

Escada atende bem as necessidades de casa, não escorrega, o material é bastante resistente Bruno

Escada boa, altura atendeu as necessidades, material leve, fácil de guardar e de usar Anderson

Inicialmente, fiquei na dúvida em comprar esta escada e arrisquei após consultar as avaliações de outros clientes. Gostei do produto, bem-acabado e de qualidade. Moro em apartamento e ajuda bastante Edgar

Perfeito para trabalhar internamente em serviço do dia a dia, leve e fácil transporte Ricardo

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores pontuam que os degraus são estreitos o que pode deixar a pessoa insegura na hora de subir.

A escada é bem leve, material excelente, reforçada e fácil de manusear. Porém, achei os degraus muito estreitos e por isso não é muito segura Inez D

É uma boa escada, só precisa ter cuidado, pois ela não fica muito firme Ricardo Tidon

Escada dá a impressão que vai se desmontar, degrau muito curto, para quem é grande e pesado, não traz segurança, além de não ter uma posição confortável na escada Ivan dos Santos

