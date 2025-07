Clientes usam Lalamove para mudança e são furtados: 'Prejuízo de R$ 20 mil'

A plataforma oferece rapidez e valores acessíveis para entregas. O serviço é solicitado via aplicativo e o cliente conectado ao motorista. A promessa de agilidade e custo-benefício é atrativa, no entanto, há quem tenha acumulado prejuízo e dor de cabeça após a contratação do transporte.

"Meu pai usava o Lalamove com frequência para transportar móveis, mas eu e meu namorado nunca tínhamos usado. Estávamos reformando nosso apartamento e nos desfazendo de alguns móveis. Decidimos, então, dar nosso sofá para a minha mãe. O meu namorado contratou o serviço pela plataforma", conta a tatuadora Laura Capelli Gaeta, 29.

O transporte do sofá seria de São Paulo para São Bernardo, um trajeto de aproximadamente 25 km. A tatuadora relata que teve dificuldade em conseguir motorista, todos cancelavam, e quando um aceitou chegou atrasado no local de retirada do sofá e ainda cobrou um valor maior pelo carreto.

"Na época não havia opção de fazer o pagamento pela plataforma, então fizemos via Pix. Ele cobrou um valor maior do que constava no aplicativo - R$150 em vez de R$115", disse.

Casal registrou boletim de ocorrência e precisou acionar um advogado para tentar reaver o prejuízo. Imagem: Arquivo Pessoal

Com o serviço pago, o homem iniciou o trajeto rumo à entrega, porém um detalhe no acompanhamento via aplicativo chamou atenção.

"Mostrava que ele estava fazendo caminho totalmente oposto. O motorista estava perto do zoológico quando vimos a localização dele pela última vez, sendo que da nossa casa até São Bernardo o caminho natural é pela Rodovia Anchieta", relata Laura.

Passado um tempo após o início do transporte, a mãe de Laura entrou em contato perguntando sobre a previsão de chegada. Para surpresa de todos, o produto já aparecia no aplicativo como entregue.

"A gente resolveu enviar mensagem para o motorista e ele não respondia. Até que resolveu responder dizendo que tinha sido roubado. No aplicativo aparece uma foto que ele tem que tirar do produto entregue, e ele enviou foto da estrada alegando que os supostos assaltantes teriam conseguido dar baixa na entrega, mesmo sem terem levado o celular dele", lembra a tatuadora.

Diante do prejuízo, o casal tentou fazer contato com a Lalamove, empresa responsável pela plataforma, e tiveram dificuldade no atendimento.

"Tentamos pelo chat da plataforma imediatamente quando percebemos que a entrega não havia sido feita, mas não tivemos resposta prontamente. Deram retorno por e-mail três dias depois, sem nenhuma solução", afirma a tatuadora.

O casal registrou boletim de ocorrência e chamados nos portais Reclame Aqui e Consumidor.gov.

"Inicialmente, nove dias depois do episódio, a Lalamove respondeu ao e-mail oferecendo uma compensação de apenas R$ 400. Alegaram que 'apesar de não termos culpa com o ocorrido, conforme descrito em nossos Termos de Uso e Condições queremos que você continue utilizando a nossa plataforma'", lembra.

A tatuadora disse que foi preciso acionar um advogado para tentar reaver o prejuízo.

"Exigir um valor que compensasse minimamente os danos materiais e morais, uma vez que o valor do sofá, apesar de usado, era de R$1.157,49, fora a quantia gasta no transporte. Um mês depois do furto do sofá, a Lalamove concordou em nos reembolsar em R$800, 'em caráter de exceção comercial'. Ainda sugeriram que, para evitarmos futuros transtornos, lêssemos as diretrizes, como se não tivessem responsabilidade nenhuma pelos objetos que transportam", afirma.

Transporte compartilhado e cancelado

Foi por meio das redes sociais que Tatiana Miyahara, 49, que mora no Japão, relatou o que aconteceu com o filho no Brasil. Em agosto do ano passado, ao contratar o serviço de entrega, o jovem viu sumir pertences pessoais e todo o material de trabalho. O "prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 20 mil".

"O meu filho esteve no Japão e quando retornou ao Brasil foi morar com um amigo. As coisas dele estavam na casa do tio, meu irmão, que contratou a Lalamove para levar as mercadorias", disse Tatiana.

Ela conta que o irmão contratou um carro que compartilharia outras entregas pela cidade. O motorista cobrou R$79,80 pelo transporte entre os bairros Cruz das Almas e Pedreiras, na capital paulista.

"O Lucius ficou preocupado com a questão de compartilhar várias viagens em uma só. O meu irmão falou que poderia fazer, mas não tinham usado o serviço ainda. Foi feito o processo de transferência das coisas para dentro do carro, o meu irmão tirou foto e avisou que estava indo", conta.

No carro havia pertences pessoais do filho de Tatiana, além de mercadorias importadas que seriam comercializadas na loja online de produtos geek que eles mantém.

"Toda a vida do meu filho estava no carro. Tinha televisão, roupas, sapatos, pertences pessoais, cobertas, videogame. Temos loja online e eu enviava produtos do Japão, como bonecos de mangá, chaveiros e bolsas", lembra.

Perdeu tudo

Lucius Myiahara, 28, filho de Tatiana, disse que acompanhava o percurso do motorista pelo aplicativo quando, de repente, a corrida foi encerrada.

"No início ele parecia estar no caminho, mas em pouco tempo desviou. Foi quando tentei contato e ele encerrou a corrida. Nessa hora, o aplicativo ocultou todos os dados dele. Fiquei somente com os dados que eu já tinha fotografado por precaução", afirma Myiahara.

O jovem conta que entrou em desespero. O sumiço da entrega deixou marcas.

"A dor maior foi porque além do bem material, perdi muita coisa que tinha memória afetiva. Às vezes vou fazer algum desenho e me bate tristeza, pois dentre as coisas roubadas tinha uma coleção de desenhos feitos de amigos para mim ou livros que ganhei de alguém importante. Até mesmo para vestir uma camiseta ficou a sensação de trauma. Ir ao guarda-roupa e querer vestir uma blusa velha, que tem até furo, mas eu gosto, e não ver mais lá", desabafa.

Ele disse que tentou fazer contato com a Lalamove, mas sem sucesso.

"Tentei contato pelo chat e nunca deram retorno, só me respondiam com robôs. Quando eu preenchia o formulário existia um campo que me impedia de efetuar a denúncia completa, pois teria que ter nota fiscal de cada produto que tinha dentro do carro", destaca.

Cliente contou que tentou fazer contato com a Lalamove, mas sem sucesso. Imagem: Arquivo Pessoal

Apesar do prejuízo, o jovem disse que não registrou boletim de ocorrência contra os envolvidos.

"Eu queria poder reaver o prejuízo, mas, na época, fiquei muito inseguro porque lido com fobia social e estou em processo de diagnóstico de autismo. A ideia de reviver o trauma me dava muito gatilho".

O que fazer quando a entrega é extraviada

Segundo Bruna Kusumoto, advogada especialista em Direito do Consumidor, as empresas que intermedeiam as entregas têm responsabilidades em casos como os relatados na reportagem.

"Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela entrega é da empresa que oferece o serviço, mesmo que ela apenas conecte o cliente a um entregador autônomo. Ou seja, se o consumidor contratou a entrega por meio do aplicativo, a empresa tem o dever de garantir que o produto chegue ao destino em segurança. Se não chegou, é ela quem deve resolver o problema. Essa responsabilidade é objetiva. Não importa se houve culpa ou não. Basta que o serviço tenha sido mal prestado", explica Bruna.

Caso a encomenda seja extraviada, a especialista destaca que o primeiro passo é tentar resolver com a plataforma, e depois registrar boletim de ocorrência, principalmente se houver indícios de roubo ou furto.

"Guardar as provas é fundamental. Vale prints do aplicativo com os dados da entrega, comprovantes de pagamento, conversas com o entregador (se houver), protocolo de atendimento com a empresa, nota fiscal ou print do produto comprado. Com esses documentos em mãos, o consumidor pode buscar reembolso, abrir reclamação no Procon ou até entrar com uma ação judicial, caso a empresa se recuse a indenizar", afirma.

Outro lado

Procurada sobre os casos relatados na reportagem e meios para que os clientes possam relatar ocorrências de extravio, a Lalamove enviou a seguinte nota:

"A Lalamove esclarece que não compactua com condutas que violem os Termos de Uso da plataforma. Sempre que são reportadas ocorrências deste tipo, a empresa conduz apuração interna rigorosa e aplica os procedimentos cabíveis, incluindo, quando necessário, o bloqueio do motorista parceiro envolvido. A empresa colabora com as autoridades sempre que acionada e segue comprometida com a adoção de medidas preventivas.

Como plataforma de intermediação, a Lalamove atua de forma contínua na promoção de um ambiente seguro para usuários e motoristas parceiros. O atendimento oficial é realizado pelo chat disponível no aplicativo, todos os dias das 09h às 22h (horário de Brasília), exceto feriados, quando atendemos das 9 às 20h."