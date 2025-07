Kotscho: Governo tem que definir caso INSS para tirar bomba do colo de Lula

Após o STF homologar termos do acordo para o reembolso dos aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais no INSS, o governo precisa agir rapidamente sobre o caso para tirar a bomba que caiu no colo do presidente Lula, disse o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL.

Tem a CPMI que está no horizonte ainda, não foi instalada, mas se o governo conseguir, que não tem acontecido ultimamente, agir com rapidez, com firmeza nessa questão, tende a esvaziar a CPMI e todas as críticas que vem recebendo, que é realmente uma questão central para a eleição de 2026.

Se o governo conseguir resolver esse problema rapidamente, a coisa melhora para o lado do governo. Por mais que você diga que começou em governos anteriores, a verdade é que a bomba explodiu no colo do Lula e o governo tem que agir com rapidez e eficiência, que me parece que é o que está acontecendo nesse momento.

Ricardo Kotscho, colunista do UOL

O documento sobre o INSS, entregue ontem ao Supremo pela AGU (Advocacia-Geral da União), foi firmado entre a União, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS.

O acordo prevê a abertura de crédito extraordinário para ressarcir as vítimas. O expediente é utilizado em situações em que a despesa é urgente e não está prevista no Orçamento

A colunista Letícia Casado salientou que o tema é a maior preocupação do governo atual, que quer dar uma resposta para a população de olho nas eleições de 2026.

Essa é a principal, uma das principais preocupações, mas talvez a maior do governo neste momento, no quesito de dar uma resposta para a sociedade, porque 2026 está logo ali.

Então, além de ter que dar uma resposta e resolver esse problema, que por mais tenha sido criado lá atrás, foi uma questão que explodiu agora no governo Lula, com dois anos e meio de governo. Eles precisam reembolsar as pessoas, vão ter que achar uma maneira de fazer isso.

Só que, também, a gente está a um ano de começar a campanha eleitoral. Então, essa questão de INSS vai permear toda a campanha, a oposição vai trabalhar isso, segue o pedido de abertura da CPMI está seguindo no Congresso. O Davi Alcolumbre já pediu para os partidos indicarem os nomes para fazerem parte da comissão. Então, o negócio está caminhando ali.

Letícia Casado, colunista do UOL

A colunista do UOL foi na mesma linha de Ricardo Kotscho, se referindo a grande bomba que caiu sobre o colo de Lula, e que o governo precisa desarmar rapidamente.

Essa é uma bomba que o governo precisa desarmar antes que essa segunda bomba exploda, porque vai explodir no colo do Lula, se eles não conseguirem resolver o problema o mais rápido possível.

Já vai ter toda essa outra questão política para lidar, eles não podem ter que lidar com o problema político e com o problema social, devendo dinheiro para os aposentados ao mesmo tempo.

Letícia Casado, colunista do UOL

