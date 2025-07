Jürgen Klopp 'devastado' pela morte de Diogo Jota

O treinador alemão Jürgen Klopp, que dirigiu Diogo Jota durante seus anos no Liverpool, declarou estar "devastado" após o anúncio, nesta quinta-feira (3), do trágico falecimento do português de 28 anos em um acidente de trânsito.

"É um momento em que estou lutando! Deve haver um propósito maior! Mas eu não consigo enxergá-lo! Estou devastado pelo falecimento de Diogo e de seu irmão André", escreveu Klopp em seu perfil no Instagram.

O alemão, que esteve no banco do Liverpool entre 2015 e 2024, contratou o português para os Reds em setembro de 2020.

Klopp acompanhou a mensagem com três fotos ao lado de Diogo Jota. Em uma delas aparece abraçando o jogador, em outra tocam os punhos, e na última os dois apertam as mãos.

"Diogo não era apenas um jogador fantástico, mas também um grande amigo, um marido e um pai carinhoso e atencioso! Sentiremos muito a sua falta!", acrescentou o técnico alemão.

"Todas as minhas orações, pensamentos e força para Rute (a mulher de Diogo Jota, com quem ele se casou no final de junho), para as crianças, para a família, os amigos e todos aqueles que o amavam. Descanse em paz - Amor", concluiu.

Campeão da Premier League com os Reds e vencedor da Liga das Nações com Portugal no início de junho, em Munique, Diogo Jota e seu irmão André, também jogador de futebol e dois anos mais novo, faleceram na madrugada desta quinta-feira após sofrerem um acidente em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na região de Castela e Leão (centro-norte da Espanha).

O incidente ocorreu às 00h30 locais desta quinta-feira, na altura da localidade de Cernadilla. O veículo, explicou a Guarda Civil, "saiu da estrada" após o estouro de um dos pneus antes de pegar fogo.

tba/gk/dam/avl/mcd/dd/jc

© Agence France-Presse