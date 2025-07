Josias: Brasil cutuca Milei sem empurrá-lo para fora do Mercosul

O Brasil estabelece uma distinção clara com Javier Milei na presidência do Mercosul, mas sem provocar o presidente argentino a ponto de estimulá-lo a deixar o bloco econômico, afirmou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Hoje, em Buenos Aires, Lula recebeu de Milei a presidência temporária do Mercosul pelos próximos seis meses. Esta é a primeira viagem do petista à Argentina desde que Milei se trnou presidente do país.

O principal interesse do Brasil hoje é cutucar Milei sem empurrá-lo para fora do bloco. Não interessa ao país esvaziar o Mercosul. Milei passou a campanha inteira dele dizendo que tiraria a Argentina do bloco. Ele refluiu depois e manteve o país, porque viu que interessa à economia argentina essa parceria com as nações do bloco do ponto de vista econômico.

O Brasil quer cutucar Milei e mostrar distinção. Lula está fazendo um discurso com essa intenção ao dizer que o país fará algo muito diferente desses seis meses que representaram a presidência da Argentina no Mercosul. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que Lula deixou claro seu interesse em retomar questões deixadas de lado durante o período no qual Milei liderou o Mercosul.

Destaca-se o interesse do Lula em estabelecer uma distinção entre a presidência dele no Mercosul e a que Milei exerceu nos últimos seis meses.

No período em que Milei esteve à frente do Mercosul, estabeleceu-se uma curiosa separação no bloco. A Argentina se aproximou muito do Paraguai, que hoje tem um regime conservador. Do outro lado, ficaram os demais membros do bloco: Brasil, Uruguai e a recém-chegada Bolívia.

Durante esses seis meses da gestão do Milei, a Argentina anestesiou todos os temas que não são caros a ele: clima, política social, meio ambiente, discussões de gênero e direitos humanos. Tudo isso ficou em segundo plano. Milei privilegiou a discussão sobre economia e segurança. Só que a cabeça dele para segurança é como El Salvador. Não é o modelo preconizado por Lula.

Lula realçou que voltará a fazer encontros sindicais, destacou a política social, que Milei está desprezando na Argentina, e voltou a colocar o meio ambiente em primeiro plano. Ele está estabelecendo um divisor entre a presidência do Milei e a que o Brasil passará a exercer. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: