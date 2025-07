Israel mata quase cem em Gaza e mira a Cisjordânia

Ataques israelenses mataram pelo menos 94 palestinos desde a meia-noite de hoje, horário local, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

O número se soma às 139 mortes até o meio-dia de ontem. Entre os mortos nos últimos ataques, está o diretor do Hospital Indonésio, Marwan Sultan.

Sua filha, Lubna al-Sultan, disse que "um míssil de um F-16 atingiu exatamente o quarto dele, bem onde ele estava, diretamente sobre ele".

Em nota, as forças armadas israelenses disseram lamentar "qualquer dano a pessoas não envolvidas" e que "atua para minimizar esse dano o máximo possível."

Hoje, em Genebra, durante uma sessão do Conselho de Direitos Humanos na ONU, a relatora especial para os territórios palestinos ocupados, Francesca Albanese, acusou Israel de ser "responsável por um dos genocídios mais cruéis da história moderna".

Israel não respondeu diretamente ao comentário, mas em ocasiões anteriores rejeitou acusações de genocídio em Gaza, citando seu direito à autodefesa após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Ainda ontem, os ministros israelenses do Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, assinaram uma moção pedindo que Israel anexe a Cisjordânia - território palestino onde vivem cerca de 3,2 milhões palestinos e onde cerca de 700 mil colonos israelenses moram em assentamentos considerados ilegais pela ONU.

Orçamento de Trump deve ser aprovado hoje

O governo Trump acredita que o projeto de Orçamento, que prevê um aumento de US$ 3,3 trilhões na dívida pública americana, deve ser aprovado hoje, depois de um acordo com deputados republicanos que se opunham ao texto. Além do aumento da dívida, alguns parlamentares também expressaram preocupação com cortes no Medicaid, programa que oferece assistência médica gratuita ou de baixo custo para famílias pobres. A lei também vai cortar impostos de empresas e dos mais ricos, além de investimentos em ações de combate às mudanças climáticas, e aumentar o orçamento militar.

EUA fecha acordo anti-China com o Vietnã

Os EUA e o Vietnã anunciaram ontem um acordo que prevê tarifas de 20% sobre as importações americanas de produtos vietnamitas. É menos da metade dos 46% anunciados por Trump em abril. O Vietnã não cobrará tarifas de produtos americanos. O acordo prevê uma "supertaxa" de 40% sobre produtos de outros países que passem pelo Vietnã antes de serem enviados aos EUA. O objetivo é evitar que a China use o Vietnã como intermediário. Hoje, a China reagiu. "Negociações e acordos não devem prejudicar os interesses de terceiros", disse em nota o Ministério das Relações Exteriores.

Lula visita Cristina Kirchner, em prisão domiciliar

O presidente Lula deve visitar hoje a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre seis anos de prisão em regime domiciliar, depois de ser condenada por corrupção. A visita foi autorizada ontem pela Justiça argentina. Lula está em Buenos Aires para a reunião de cúpula do Mercosul, cuja presidência será assumida pelo Brasil. O bloco anunciou ontem um acordo de livre comércio com quatro países europeus e deve ratificar o aumento da lista de exceções à Tarifa Externa Comum, a pedido da Argentina.

ONU alerta para Haiti à beira do 'colapso'

Grupos criminosos controlam 90% de Porto Príncipe, capital do Haiti. O alerta foi feito ontem ao Conselho de Segurança pelo subsecretário-geral da ONU Miroslav Jenca. De acordo com Jenca, a Missão Multinacional de Segurança (MMAS), liderada pelo Quênia, "foi incapaz de avançar na restauração da autoridade do Estado", e é preciso uma ação coordenada da comunidade internacional. "Sem uma ação maior da comunidade internacional, o colapso total da presença do Estado na capital poderia vir a ser um cenário muito real."

Jogador português Diogo Jota morre em acidente de carro

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu nesta madrugada em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O irmão de Jota, André, de 26 anos, jogador do Penafiel, também morreu. Os dois iam para a Inglaterra. De acordo com informações preliminares, o Lamborghini do jogador perdeu o controle ao ultrapassar outro veículo, saiu da pista e pegou fogo. Diogo Jota havia se casado no dia 22 de junho com Rute Cardoso, com quem tinha três filhos.

Fonseca vence e chega à terceira rodada em Wimbledon

João Fonseca derrotou ontem o americano Jenson Brooksby (101º no ranking) por 3 sets a 1, em sua segunda partida no torneio de Wimbledon. Fonseca é o primeiro tenista brasileiro homem a chegar à terceira rodada da competição desde Flávio Saretta, em 2003. Com a vitória, Fonseca se manteve entre os primeiros 50 do ranking da ATP. O brasileiro enfrentará amanhã o chileno Nicolás Jarry (143º). Ainda ontem, Bia Haddad perdeu para a húngara Dalma Galfí (7/6 e 6/1) e foi desclassificada.

