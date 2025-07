Israel usou bomba de 230 kg contra cafeteria em Gaza, diz jornal

O exército de Israel utilizou uma bomba de 230 kg no ataque contra uma cafeteria na Faixa de Gaza, onde 24 pessoas morreram. Informação é do jornal britânico The Guardian.

O que aconteceu

Fragmentos encontrados nas ruínas seriam partes de uma bomba MK-82, de 230 kg. O material foi fotografado pelo The Guardian e identificado por especialistas de armamentos consultados pelo jornal. Ataque foi no último dia 30 de junho.

Arma é fabricada nos EUA e amplamente utilizada em bombardeios nas últimas décadas. A bomba utilizada gera uma onda de explosão maciça e espalha estilhaços em uma área ampla. Uma grande cratera deixada pela explosão também foi outra evidência do uso da MK-82.

Uso deste tipo de armamento na cafeteria pode configurar um crime de guerra. De acordo com especialistas em direito internacional ouvidos pelo The Guardian, o uso dessa munição em uma área com a presença conhecida de muitos civis desprotegidos é ilegal.

O exército também saberia que o uso de uma bomba aérea guiada de grande porte mataria e mutilaria muitos civis no local. O uso de uma arma tão grande em um café visivelmente cheio de pessoas levanta o risco de que esse tenha sido um ataque ilegal, desproporcional ou indiscriminado, e deve ser investigado como crime de guerra. Gerry Simpson, da Human Rights Watch, ao The Guardian

Relembre o caso

O exército israelense bombardeou a cafeteria Al-Baqa na última segunda-feira (30). O local fica no litoral da Cidade de Gaza e era amplamente usado pelos moradores para se conectar à internet.

24 palestinos morreram e dezenas ficaram feridos no ataque. Um porta-voz militar israelense disse à AFP que o Exército "atingiu vários terroristas do Hamas". Entretanto, autoridades médicas informaram que, entre os mortos, estavam um cineasta e um artista conhecidos, uma dona de casa de 35 anos e uma criança de quatro anos.

Anteontem, o exército afirmou que iria investigar o caso. Porém, o porta-voz afirmou que "antes do bombardeio, foram tomadas medidas, por meio de vigilância aérea, para reduzir os riscos de danos a civis". A área onde fica a cafeteria não estava incluída em nenhuma das ordens de evacuação emitidas pelo exército israelense, de acordo com o The Guardian.

Uma testemunha afirmou que o bombardeio "foi um massacre". Ele estava em uma praia próxima quando ouviu a explosão. "A cena era congelante. Todos estavam gritando", contou.

(Com AFP)