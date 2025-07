PM vai monitorar garagens e corredores após quase 200 ataques a ônibus

Corredores, terminais e garagens de ônibus de todo o estado terão segurança reforçada pela Polícia Militar após os ataques que depredaram cerca de 200 ônibus em menos de um mês na capital.

O que aconteceu

Operação da PM começou hoje, um dia após 35 ônibus serem depredados somente na capital. Segundo o órgão, um mapeamento das áreas mais atingidas pelos atos de violência foi feito e essas regiões terão reforço na patrulha.

Pontos de bloqueio no trânsito também serão feitos em áreas selecionadas da cidade. O intuito é identificar possíveis vândalos em áreas de maior risco para ataques. Segundo o coronel Lucena, da PMESP, 3,6 mil viaturas e mais de 7 mil policiais foram alocados para esta operação em todo o estado.

Polícia trabalha com o número de 180 coletivos depredados, menor do que o divulgado pela SPTrans, que é de 235. A divergência entre os números acontece porque nem todos os casos de vandalismo têm registro de boletim de ocorrência. "A Polícia Civil só pode atuar em eventos em que boletins de ocorrência foram registrados", afirmou o delegado Fernando Santiago, do Deic.

A princípio, hipótese de envolvimento do crime organizado com os atos foram afastadas. "Esses ataques não revelaram, por ora, um propósito específico e reivindicações claras, que é o que facções criminosas costumam fazer. Trabalhamos com outras hipóteses, como a questão de desafios na internet", afirmou o delegado Ronaldo Sayeg.

Adolescentes teriam participado de alguns dos ataques. Esta informação, dada pelas viações à Polícia Civil, é uma das evidências que reforça a tese de que os crimes estejam ligados a desafios. Ainda assim, nenhuma outra hipótese foi descartada.

Cerca de 200 ataques em três semanas

A capital paulista registrou, apenas ontem, 35 ataques a ônibus. A cidade vive uma série de atos de vandalismo, com mais de 200 veículos do transporte público depredados em menos de um mês.

Zona sul da capital foi área com maior número de casos. Segundo a Polícia Civil, 60% dos ataques se concentram em bairros da região, com sua maior concentração em seis vias, como a Washington Luís. Bairros como Capão Redondo e Campo Belo tiveram casos de veículos com janelas quebradas, geralmente pelo arremesso de pedras ou outros objetos.

Na semana passada, passageira foi atingida no rosto perto do aeroporto de Congonhas. A vítima estava sentada no veículo, na avenida Washington Luís, no bairro do Campo Belo, quando uma pessoa desconhecida jogou uma pedra no vidro. O homem fugiu e ela foi socorrida para a UPA Vila Santa Catarina, também na zona sul. O caso foi registrado no 16º DP da Vila Clementino.

Valor do patrimônio depredado ainda é incerto. Quem arca com os custos dos consertos dos veículos quebrados são as viações que operam os ônibus. O UOL buscou a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de São Paulo e aguarda retorno sobre o assunto. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Problema não está restrito à capital e também acontece na Grande SP e no litoral. Na Baixada Santista, mais de 30 veículos foram apedrejados em São Vicente, Cubatão e Santos. Os casos na região são investigados pela Delegacia Seccional de Santos, segundo a Polícia Civil.

Motoristas, cobradores e passageiros estão na "mira da marginalidade", diz sindicato. Em nota enviada ao UOL, o Sindimotoristas, que representa motoristas de ônibus do estado, explicou que defende a criação de delegacia para proteção do transporte público e disse que quer dialogar com a SSP e com os representantes patronais para traçar estratégias e oferecer segurança aos passageiros.