Calendário do INSS de julho: veja datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o cronograma oficial de repasses referentes ao mês de junho, com pagamentos programados para ocorrer entre o fim de julho e o início de agosto de 2025. A ordem das liberações seguirá o número final do benefício (antes do dígito), mantendo o modelo já consolidado para garantir clareza e eficiência.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores depositados entre os dias 25 de julho e 7 de agosto. Já os segurados com rendimentos superiores ao piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de agosto.

Atualmente, o INSS é responsável pela liberação mensal de mais de 40 milhões de benefícios, dos quais aproximadamente 28,2 milhões são destinados a quem ganha até o mínimo e 12,3 milhões a segurados que recebem valores maiores.

Para identificar a data correta do crédito, basta verificar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando o algarismo após o hífen. Informações atualizadas também podem ser consultadas por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, acessando com login via Gov.br.

Em caso de dúvidas, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte por atendente durante o horário comercial.

O aplicativo e o portal do Meu INSS também possibilitam visualizar o extrato de pagamento, conferir os dados cadastrais e acessar diversos outros serviços por meio da ferramenta de busca da plataforma.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Pagamentos para quem recebe acima do mínimo