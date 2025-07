Incêndio obriga turistas a deixarem parte da ilha grega de Creta

Um grande incêndio florestal no sudoeste da ilha de Creta, na Grécia, obrigou turistas e moradores a deixarem a região nesta quinta-feira (3). De acordo com o presidente do Sindicato dos Hoteleiros da região, Yorgos Tzarakis, cerca de "5.000 pessoas, a maioria turistas, foram evacuadas da localidade". O incêndio acontece em meio a uma forte onda de calor que assola a Europa.

"As evacuações preventivas de quase 3.000 turistas estrangeiros e 2.000 moradores ocorreram após as autoridades terem enviado uma mensagem de emergência para esta região próxima a Ierapetra", explicou Tzarakis.

O incêndio começou na tarde de quarta-feira (2). Por causa dos ventos de quase 80 quilômetros por hora, o fogo se espalhou rapidamente.

A situação é especialmente crítica na cidade turística de Ierapetra, no sudoeste da ilha, onde as chamas destruíram casas e hotéis.

As quase 5.000 pessoas foram transferidas para abrigos temporários; um deles foi montado em um estádio em Ierapetra.

Bombeiros trabalham para controlar o fogo

As autoridades ainda tentam controlar o fogo na floresta. Mais de 170 bombeiros, 46 veículos e 7 helicópteros atuam no combate às chamas. Houve resgate de moradores que ficaram presos em suas residências. Quatro pessoas foram hospitalizadas com problemas respiratórios.

O porta-voz dos bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, afirmou que a brigada local contou com reforços de Atenas. De acordo com Vassilis, julho é o mês mais difícil do ano devido às altas temperaturas e aos fortes ventos.

Segundo o porta-voz, o combate ao fogo é particularmente difícil na região devido ao terreno acidentado e árido desta parte da maior ilha da Grécia.

Nova realidade

Não é de hoje que o fogo atinge a Grécia. No ano passado, o país precisou de ajuda internacional para combater um grande incêndio.

A Grécia está localizada numa área que é chamada de 'centro de incêndios florestais'. Autoridades afirmam que episódios são mais comuns durante verões quentes e secos.

Leia também"Isso tudo é consequência da crise climática", diz autor de romance que "previu" incêndios em Los Angeles

De acordo com as autoridades, esses incêndios se tornaram mais intenso nos últimos anos por causa das mudanças climáticas que o planeta tem sofrido.

Este é o terceiro grande incêndio na Grécia em apenas uma semana. O primeiro destruiu 4.000 hectares na ilha de Quios.

Na Turquia, que faz fronteira com a Grécia, dois incêndios também atingiram a província turística de Izmir.