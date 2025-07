Incêndio na ilha grega de Creta desaloja mais de 1.000 pessoas em meio a onda de calor na Europa

Por Renee Maltezou e Angeliki Koutantou

ATENAS (Reuters) - Centenas de bombeiros combatiam incêndio nesta quinta-feira na ilha de Creta que queimou florestas e olivais e levou à retirada de mais de 1.000 pessoas, segundo as autoridades, destacando a vulnerabilidade da região a incêndios florestais destrutivos.

Ventos fortes e tempo seco criaram condições de incêndio na Grécia, dificultando os esforços das autoridades para domar os incêndios, no momento em que grande parte da Europa está sofrendo com a onda de calor do início do verão, que causou a morte de pelo menos oito pessoas na região.

Cerca de 230 bombeiros, juntamente com 46 veículos e helicópteros, foram mobilizados para conter a conflagração em Creta, que eclodiu um dia antes perto da cidade de Ierapetra, na costa sudeste da maior ilha da Grécia.

Alimentado por ventos intensos, o incêndio se expandiu e invadiu casas e hotéis que haviam sido esvaziados anteriormente, segundo as autoridades.

"Há rajadas de vento na área, algumas medindo 9 na escala Beaufort, provocando novas chamas e dificultando os esforços de combate a incêndios", disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Vassilis Vathrakogiannis, enquanto sua equipe trabalhava ao lado de reforços de Atenas para domar vários incêndios que ressurgiram.

Mais de 1.000 residentes e turistas foram retirados de pelo menos quatro localidades e transferidos para um abrigo temporário em um estádio coberto em Ierapetra. Alguns saíram de Creta em barcos, segundo as autoridades.

A mídia local relatou danos a algumas casas, mas não houve feridos graves, embora algumas pessoas tenham sido hospitalizadas com problemas respiratórios, disse uma autoridade.

SAÍDA DE TURISTAS

O sudeste de Creta viu um grande êxodo de cerca de 5.000 turistas, disse à Reuters George Tzarakis, chefe dos hoteleiros da região, expressando preocupação com o impacto sobre as futuras reservas. O turismo é a principal fonte de renda da popular ilha turística.

Julho é geralmente o mês mais difícil da temporada de incêndios devido às altas temperaturas e aos ventos fortes, afirmou Vathrakogiannis, da brigada de incêndio.

A Grécia e outros países do Mediterrâneo estão em uma área que os cientistas chamam de 'centro de incêndios florestais', com incêndios comuns durante verões quentes e secos. Segundo as autoridades, esses incêndios se tornaram mais destrutivos nos últimos anos, devido às rápidas mudanças climáticas.

Enquanto isso, na Turquia, milhares de pessoas fugiram de incêndios florestais à medida que o país luta contra as chamas nos distritos de Cesme e Odemis pelo segundo dia na província costeira ocidental de Izmir.

O Ministério da Saúde da Itália emitiu alertas vermelhos para 18 cidades, já que as temperaturas podem chegar a 38 graus Celsius nas principais cidades.

É possível que ocorram apagões temporários com o aumento do consumo de energia devido ao uso de ar condicionado, alertou o ministro italiano da Energia, Gilberto Pichetto Fratin.

(Reportagem de Renee Maltezou e Angeliki Koutantou em Atenas, Ezgi Erkoyun em Ancara, Alvise Armellini em Roma e Miranda Murray em Berlim)