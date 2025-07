Ibovespa sobe na abertura com Vale e bancos, dados de emprego dos EUA no radar

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta quinta-feira, com ações de bancos e da Vale entre os principais suportes, enquanto agentes também repercutem dados do mercado de trabalho norte-americano mais fortes do que as expectativas.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,3%, a 139.463,24 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 13 de agosto, operava estável.

(Por Paula Arend Laier; Edição de Eduardo Simões)