Hamilton quer conquistar em Silverstone sua primeira vitória pela Ferrari

Será sua primeira vez competindo nesse circuito com o vermelho da Ferrari, mas Lewis Hamilton tentará manter seu histórico neste fim de semana e conquistar sua primeira vitória na Fórmula 1 pela escuderia italiana em 'seu' Grande Prêmio da Grã-Bretanha.

Silverstone é uma pista talismã para o veterano piloto inglês, que venceu seu Grande Prêmio em casa lá há um ano, encerrando uma sequência de quase 1.000 dias sem vitórias pela Mercedes.

Desde então, "King Lewis" se mudou para a Ferrari e espera estender à sua nova equipe essa espetacular estatística no emblemático circuito britânico.

Em Silverstone, o sete vezes campeão mundial é o piloto com mais vitórias (9) e busca o décimo triunfo, algo que ninguém jamais alcançou em um único circuito de Fórmula 1.

Uma vitória em casa para Hamilton seria um grande alívio para a 'Scuderia', a única equipe de ponta a não ter vencido nenhuma das onze corridas realizadas até agora em 2025.

Hamilton também espera seu primeiro pódio pela Ferrari. Não terminar entre os 3 primeiros no domingo encerraria uma sequência de quinze pódios consecutivos em Silverstone, um recorde para um único circuito.

"Não sou daqueles que ficam vendo estatísticas. Mas estando em Silverstone seria o lugar ideal" para um reencontro com a vitória, disse Hamilton nesta quinta-feira.

- McLaren, luta no topo -

Graças a uma versão melhorada do seu SF-25, que permitiu a Hamilton e ao seu companheiro Charles Leclerc ser quarto e terceiro no último Grande Prêmio, o da Áustria, a escuderia italiana subiu ao segundo lugar na classificação geral de construtores, apenas com um ponto a mais que a Mercedes.

"As melhorias que foram apresentadas em Spielberg (o circuito do Grande Prêmio da Áustria) tiveram seguramente seu peso para o bom resultado do domingo passado", defendeu o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur.

"Queremos capitalizar esta dinâmica positiva antes da próxima corrida", garantiu.

A Ferrari, no entanto, parece estar muito atrás dos carros superpotentes da McLaren, que detêm uma vantagem de mais de 200 pontos no Mundial de Construtores.

A equipe sediada em Woking, vencedora de oito dos onze primeiros Grandes Prêmios da temporada, está atualmente longe do alcance das demais.

Na Áustria, seus dois pilotos ? o líder do campeonato mundial Oscar Piastri e o britânico Lando Norris ? travaram um duelo acirrado tendo como pano de fundo as montanhas da Estíria.

Na chegada, Norris venceu a corrida à frente de Piastri, diminuindo a diferença para 15 pontos em relação ao seu companheiro de equipe australiano no campeonato.

- Novos rumores sobre Verstappen -

Terceiro na classificação, o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) está 61 pontos atrás do líder.

Obrigado a abandonar no último fim de semana após um acidente envolvendo a Mercedes de Andrea Kimi Antonelli (o italiano foi responsabilizado e recebeu uma punição de três posições no grid), o holandês sofreu uma parada repentina em sua perseguição às McLarens e viu o britânico George Russell (Mercedes) se aproximar dele na classificação. A distância agora é de apenas nove pontos.

Somado a esse abandono, houve o 16º e último lugar do piloto japonês Yuki Tsunoda, fechando um péssimo dia para a Red Bull, que não conseguiu pontuar pela primeira vez desde março de 2022.

Após esse domingo de pesadelos, a Red Bull está em quarto lugar na classificação geral e vê seus outros principais rivais se distanciarem, algo que pode fazer Verstappen querer sair em breve, apesar de ter um contrato com a Red Bull até o final de 2028.

De acordo com a Sky Sports Italia, "Mad Max" estaria em negociações avançadas com a Mercedes para 2026. Se as negociações se concretizarem, o piloto holandês poderá assumir o lugar de Russell e ser parceiro de Antonelli, após onze temporadas na Red Bull.

"Não há nenhuma decisão no momento", respondeu Verstappen quando perguntado por repórteres em Silverstone nesta quinta-feira.

