Hamas busca garantias de cessar-fogo enquanto mais pessoas são mortas em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi e Dawoud Abu Alkas

CAIRO/GAZA (Reuters) - O Hamas busca garantias de que uma nova proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos para Gaza levará ao fim da guerra, disse uma fonte próxima ao grupo militante nesta quinta-feira, enquanto médicos disseram que ataques israelenses em todo o território mataram mais dezenas de pessoas.

Autoridades israelenses disseram que as perspectivas de se chegar a um acordo de cessar-fogo e de um acordo de reféns parecem altas, quase 21 meses desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

No local, os intensos ataques israelenses em Gaza continuaram inabaláveis, matando pelo menos 59 pessoas nesta quinta-feira, de acordo com autoridades de saúde do território.

Os esforços para uma trégua em Gaza ganharam força depois que os Estados Unidos garantiram um cessar-fogo para encerrar um conflito aéreo de 12 dias entre Israel e o Irã.

Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Israel havia aceitado as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, durante o qual as partes trabalharão para acabar com a guerra.

O Hamas busca garantias claras de que o cessar-fogo acabará por levar ao fim da guerra, declarou a fonte próxima ao grupo. Duas autoridades israelenses disseram que esses detalhes ainda estão sendo trabalhados.

O fim da guerra tem sido o principal ponto de atrito em várias rodadas de negociações fracassadas.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que Israel estava esperando a resposta do Hamas até sexta-feira e que, se ela fosse positiva, uma delegação israelense participaria de conversações indiretas para consolidar o acordo. Não ficou claro se elas seriam realizadas no Egito ou no Catar, os dois países que estão mediando as negociações.

A proposta inclui a libertação escalonada de 10 reféns israelenses vivos e a devolução dos corpos de outros 18 em troca de prisioneiros palestinos mantidos em cárceres israelenses, segundo fontes. Dos 50 reféns restantes em Gaza, acredita-se que 20 ainda estejam vivos.

Uma autoridade israelense sênior próxima ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os preparativos estavam em andamento para aprovar um acordo de cessar-fogo, mesmo quando o primeiro-ministro se dirige a Washington para se encontrar com Trump na segunda-feira.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell)