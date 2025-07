Grupos de saúde criticam lei tributária de Trump e projetam danos a milhões de pessoas

Por Patrick Wingrove e Michael Erman

(Reuters) - Grupos de saúde criticaram nesta quinta-feira a aprovação do projeto de lei de corte de impostos e gastos do presidente dos EUA, Donald Trump, alertando que suas abrangentes disposições sobre assistência médica causarão danos generalizados a milhões de norte-americanos.

O projeto de lei reformulará o programa de saúde Medicaid do governo, que cobre cerca de 71 milhões de norte-americanos de baixa renda, introduzindo mudanças, incluindo requisitos de trabalho obrigatórios que devem deixar quase 12 milhões de pessoas sem seguro, de acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso.

Os republicanos afirmam que a legislação reduzirá os impostos para os norte-americanos de todas as faixas de renda e estimulará o crescimento econômico. Segundo o escritório, o projeto de lei reduzirá a arrecadação tributária em US$4,5 trilhões ao longo de dez anos e cortará os gastos em US$1,1 trilhão. Grande parte desses cortes de gastos provém do Medicaid.

Bobby Mukkamala, presidente da Associação Médica Americana, um influente grupo de médicos dos EUA, alertou que os cortes no Medicaid limitariam o acesso aos cuidados, deixando milhões de pessoas sem seguro de saúde e dificultando o acesso a profissionais da área.

"Isso aumentará a probabilidade de que doenças agudas e tratáveis se transformem em condições crônicas fatais ou onerosas. Isso é decepcionante, enlouquecedor e inaceitável", disse ele.

A Aliança de Planos de Saúde Comunitários, que representa planos de saúde locais sem fins lucrativos, também repreendeu a aprovação do projeto de lei, dizendo que ele aumentará os custos ao consumidor e reduzirá os gastos federais com saúde a níveis históricos.

O grupo prometeu trabalhar com formuladores de políticas para minimizar as interrupções nas comunidades.

Greg Kelley, presidente da seção de saúde do Sindicato Internacional dos Empregados de Serviços, que representa Illinois, Indiana, Missouri e Kansas, chamou o projeto de lei de "fracasso moral" que ameaça o acesso à saúde, os empregos e a estabilidade do sistema de saúde.

Craig Garthwaite, diretor do programa de saúde da Escola de Administração Kellogg da Universidade Northwestern, disse que a pesquisa mostrou que tais cortes vão prejudicar a saúde dos pacientes. Ele afirmou que a expansão do Medicaid salvou vidas e que a redução provavelmente teria o impacto oposto.

Ge Bai, professora de política de saúde da Johns Hopkins e consultora do conservador Paragon Health Institute, disse que esperava que o mercado privado interviesse à medida que adultos saudáveis perdessem o Medicaid e os subsídios.

"Essas pessoas voltarão ao mercado privado", disse. "O ônus financeiro da compra de seguros será transferido dos contribuintes americanos para os ombros dessas pessoas."

(Reportagem de Patrick Wingrove e Michael Erman em Nova York; reportagem adicional de Amina Niasse em Nova York e Julie Steenhuysen em Chicago)