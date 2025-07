Galês Aaron Ramsey é apresentado como reforço do Pumas do México

O meio-campista galês Aaron Ramsey foi apresentado nesta quinta-feira (3) como nova contratação do Pumas do futebol mexicano, a partir do torneio Apertura de 2025, que começa em 11 de julho.

"Estou muito animado com o desafio com o Pumas. Sinto que estou em um momento muito bom na minha carreira", disse Ramsey em sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Pumas na Universidade Nacional Autônoma do México.

"Seu nome brilhou nos maiores palcos do mundo", publicou a equipe em seus canais digitais.

Para Ramsey, de 34 anos, o Pumas será seu sétimo time, depois de jogar pelo Cardiff City, no País de Gales, Arsenal e Nottingham Forest, na Inglaterra, Juventus, na Itália, Rangers, na Escócia, e Nice, na França.

A contratação de Aaron Ramsey pelo Pumas foi anunciada com antecedência na segunda-feira, quando a embaixadora mexicana no Reino Unido, Josefa González Blanco, postou uma foto com o jogador nas redes sociais, desejando-lhe "tudo de bom" no novo time.

Nesta quinta-feira, na apresentação oficial de Ramsey, o presidente do Pumas, Raúl González, falou sobre esse anúncio antecipado.

"Entendemos que figuras como Aaron estão promovendo essas comunicações de boa-fé", disse o dirigente do clube mexicano.

Fundado em 1954, o Pumas joga na primeira divisão desde 1962 e foi campeão mexicano sete vezes.

A primeira partida da equipe no Apertura de 2025 será no sábado, 12 de julho, fora de casa, contra o Santos Laguna.

