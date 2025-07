Funeral de Diogo Jota e seu irmão será no sábado perto do Porto

O funeral do atacante português do Liverpool, Diogo Jota, e de seu irmão, André Silva, será no sábado, em Gondomar, nos arredores do Porto, às 10h00 locais (6h00 de Brasília), noticiou a agência de notícias Lusa nesta quinta-feira (3), citando uma fonte da Câmara Municipal.

O jogador dos 'Reds' estreou no futebol pelo clube local, o Gondomar Sport Clube (fundado em 1921).

Uma capela funerária será aberta junto à igreja de Gondomar a partir desta sexta-feira, mas a hora de início da cerimônia ainda não foi definida porque os corpos dos irmãos ainda se encontram na Espanha, acrescentou a Lusa.

Diogo Jota tinha 28 anos, três a mais que seu irmão, André, jogador do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

Eles morreram em um acidente rodoviário na província de Zamora (noroeste da Espanha) na noite de quarta-feira.

De acordo com a Guarda Civil Espanhola, o veículo "saiu da estrada" e depois pegou fogo.

Pai de três filhos, Diogo Jota anunciou há alguns dias que tinha se casado em 22 de junho e publicou fotos da cerimônia no X.

Sua morte inesperada provocou uma onda de reações de pesar em todo o mundo do futebol nesta quinta-feira, principalmente em Portugal e na Inglaterra.

