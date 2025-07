Frente de esquerda entra no Itaú na Faria Lima e pede imposto a super-ricos

Integrantes de movimentos sociais de esquerda entraram na sede do banco Itaú BBA, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, em protesto pela taxação de super-ricos, nesta manhã.

O que aconteceu

"Chega de mamata" e "Taxação dos super-ricos já!", mostravam cartazes. Segundo os organizadores, compareceram ao ato centenas de militantes da Frente Povo Sem Medo, que reúne movimentos de esquerda ligados ao PT e ao PSOL.

Protesto durou cerca de duas horas. Eles entraram no edifício por volta das 9h30 e deixaram o local pouco antes das 11h30, segundo os organizadores. O Itaú afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto.

Manifestação ocorreu no prédio que é considerado o mais caro do Brasil. O imóvel, que abriga a sede do Itaú BBA, foi comprado em dezembro de 2023 pelo Itaú Unibanco, por quase R$ 1,5 bilhão. "[O protesto] Não é somente uma ação simbólica, é uma denúncia clara: os donos do Itaú, que compraram esse prédio por R$ 1,5 bilhão, pagam menos imposto que a maioria esmagadora do nosso povo, que luta para pagar aluguel e comer", diz nota da frente de esquerda.

Manifestantes ocuparam o saguão do edifício onde fica a sede do Itau, na avenida Faria Lima, em São Paulo Imagem: Comunicação MTST

Frente Povo Sem Medo afirma que ato busca justiça tributária. Em nota, a frente destaca que defende a "inclusão dos milionários no imposto de renda e do povo no orçamento".

Manifestantes pedem a taxação de bilionários na sede do Itau, em São Paulo Imagem: Comunicação MTST

Protesto também é "recado" ao Congresso Nacional, segundo a Frente. "Basta de proteger os interesses da elite cortando na carne dos trabalhadores. Já passou da hora de taxar os super-ricos e isentar quem ganha até R$ 5 mil de imposto de renda", diz ainda a nota.

Governo Lula x Congresso

Ato ocorre em meio a uma crise entre governo Lula e Congresso Nacional após a derrubada do decreto que reajuste o IOF. O discurso de "justiça tributária", encampado pela Frente Povo Sem Medo, é semelhante ao usado pela gestão petista para contrapor o Legislativo diante da perda de popularidade do presidente Lula. Ontem, durante os atos pela Independência da Bahia, Lula segurou um cartaz que dizia "taxação dos super-ricos".

Mais de 70 movimentos sociais de esquerda lançaram hoje carta em defesa da "justiça tributária e do fim dos privilégios". O documento diz que o Congresso Nacional tenta "impedir a aprovação de medidas para tributar as altas rendas" e "eliminar privilégios" do Judiciário e das Forças Armadas.

Manifesto cobra que Congresso aprove isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O projeto de lei que institui a medida já foi encaminhado pelo governo Lula e aguarda aprovação do Legislativo. "Não aceitamos que as medidas para manter o equilíbrio fiscal sustentem os privilégios da grande burguesia, dos militares e do alto escalão do Judiciário, às custas dos direitos dos mais pobres, dos trabalhadores e dos setores médios", diz a carta.