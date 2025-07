Franceses presos no Irã são acusados de espionagem para Israel e podem ser condenados à pena de morte

Os cidadãos franceses Cécile Kohler e Jacques Paris, detidos no Irã há mais de três anos, são acusados ??de "espionagem para o Mossad", o serviço de inteligência estrangeira de Israel, "conspiração para derrubar o regime" e "corrupção", disse à AFP uma fonte diplomática ocidental.

"Fomos informados dessas acusações na noite de quarta-feira (2)", disse a fonte diplomática, acrescentando que as acusações eram "infundadas".

"Tudo o que sabemos é que eles consultaram um juiz que confirmou essas três acusações", disse a irmã de Cécile, Noémie Kohler. "Não sabemos quando (eles foram notificados). Mas eles ainda não têm acesso a advogados independentes", lamentou ela em entrevista à AFP no dia seguinte à visita consular do encarregado de negócios da embaixada francesa em Teerã. Cada uma dessas três acusações pode levar à pena de morte.

Até o momento, o Irã havia indicado que os dois cidadãos franceses foram acusados ??de espionagem, mas não tinha revelado para qual país especificamente. Teerã ainda não confirmou se novas acusações foram feitas contra eles.

A prisão de Evin, onde os dois cidadãos franceses estavam detidos até recentemente, foi bombardeada por Israel em 23 de junho, matando 79 pessoas, segundo Teerã, que anunciou ter realocado alguns dos detidos, sem especificar quais.

"Essas acusações, se confirmadas, são completamente infundadas", insistiu uma fonte diplomática francesa à AFP. "Cécile Kohler e Jacques Paris são inocentes. Nenhuma sentença nos foi comunicada e, até onde sabemos, nenhuma sentença foi proferida", acrescentou.

Na terça-feira (1°), o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, que insiste que a libertação deles é uma prioridade para a França, anunciou que os dois cidadãos franceses, cujo paradeiro não foi divulgado desde o ataque, receberam a visita de um diplomata francês.

A visita consular, realizada em Bozorg, uma penitenciária ao sul da capital, durou 35 minutos, "sob forte vigilância e na presença de guardas", disse Noémie Kohler. "Pela primeira vez, Cécile e Jacques estiveram juntos durante esta visita (...), mas nada nos indica que este seja o seu local de detenção atual", explicou ela.

Cécile Kohler, uma professora de literatura de 40 anos do leste da França, e seu parceiro Jacques Paris, de 72, foram presos em 7 de maio de 2022, no último dia de uma viagem turística ao Irã.

Paris e outras chancelarias europeias cujos cidadãos estão detidos no Irã acusam Teerã de praticar "diplomacia de reféns", especialmente para ganhar influência nas negociações nucleares iranianas, altamente sensíveis, que estão em um impasse há anos, e para garantir a retirada de sanções.

"Ameaça de morte"

As relações entre o Irã e a França estão particularmente tensas, já que Teerã critica o Ocidente por sua incapacidade de condenar os ataques israelenses.

Durante o bombardeio de Evin, "eles ouviram três ataques que abalaram as paredes de sua cela", contou Noémie Kohler, com base no relato da visita consular que lhe foi fornecido pelo Quai d'Orsay, a sede da diplomacia francesa. "Eles viram prisioneiros, incluindo companheiros de prisão de Jacques, que haviam sido feridos (...), mas [eles] não estavam feridos." A francesa foi então transferida às pressas com outros prisioneiros, sem permissão para levar seus pertences pessoais, para a prisão de Qarchak, onde permaneceu por 24 horas, ainda segundo sua irmã.

Em seguida, "ela foi vendada e levada para outro centro de detenção que não conhecemos. Ela nem sabe onde fica", acrescentou. "Foi bastante violento e traumático."

"Cécile não dorme desde os atentados (...) Ela tem muito medo de que tudo recomece", continuou Noémie Kohler, cujo último contato telefônico com a irmã foi em 28 de maio.

Quanto a Jacques Paris, ele foi transferido para um local igualmente desconhecido, "sozinho em uma cela. Ele não tem móveis. Então, continua dormindo no chão", acrescentou Noémie Kohler.

"Ele ainda não tem seus óculos e sofre enormemente com isso", acrescentou. A jovem disse estar "extremamente preocupada com o estado mental deles" e com "essa dupla ameaça de morte (...) a retomada dos bombardeios e essa sentença de morte que paira sobre suas cabeças".

