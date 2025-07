França e Espanha preparam construção de duto submarino de hidrogênio

Três operadoras de transporte de gás da Espanha e da França anunciaram, nesta quinta-feira (3), a criação da empresa conjunta BarMar, que administrará a construção de um futuro gasoduto submarino de hidrogênio entre Barcelona e Marselha.

A infraestrutura fará parte do projeto europeu H2Med, que visa conectar as redes de hidrogênio da Península Ibérica com a Alemanha e o noroeste da Europa "para abastecer o continente com hidrogênio verde a preços acessíveis", explica a H2Med em seu site.

A participação acionária da BarMar é 50% espanhola (EIH-Enagas, a operadora espanhola de transporte de gás natural) e 50% francesa, com 33,3% detidos pela NaTran - responsável pela infraestrutura de gás na maior parte da França - e 16,7% pela Teréga, operadora da rede de gás no sudoeste do país, informaram as três empresas em um comunicado conjunto à imprensa.

A nova empresa terá sede na França, na região de Provença-Alpes-Costa Azul, e será dirigida por Francisco Pablo de la Flor, procedente da Enagas.

O projeto de dutos de hidrogênio entre o sul e o norte da Europa, muito valorizado pelos alemães para acelerar a descarbonização de sua indústria, envolve um duto de 650 quilômetros com capacidade para transportar até 2 milhões de toneladas de hidrogênio por ano. O seu funcionamento está previsto para o "início de 2030".

BarMar é uma das peças-chave da iniciativa: um duto de hidrogênio subaquático de 400 quilômetros a uma profundidade de até 120 metros, com um orçamento estimado em 2,1 bilhões de euros (R$ 13,5 bilhões, na cotação atual).

Seu desenvolvimento é financiado em 50% por fundos europeus, que também cobrem outro projeto de corredor de hidrogênio: CelZa, com 248 quilômetros de extensão, que ligará Espanha e Portugal.

