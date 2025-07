Fluminense-Al Hilal: duelo inesperado por vaga nas semis da Copa de Clubes

Após superarem as expectativas nas oitavas de final, Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira (3), em Orlando, pela primeira vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes e pelo título de time surpresa do torneio.

O duelo entre os clubes brasileiro e saudita no Estádio Camping World, às 16h (horário de Brasília), garante a presença de um representante não europeu entre os quatro primeiros colocados do torneio intercontinental.

A Copa de Clubes não foi o passeio que muitos esperavam para as potências do Velho Continente, e Fluminense e Al-Hilal tiveram grande responsabilidade nisso.

Em uma escalada de surpresas, o time carioca derrotou a Inter de Milão, vice da Liga dos Campeões da Europa, por 2 a 0 na segunda-feira, enquanto o Al-Hilal dobrou a aposta ao derrotar o Manchester City por 4 a 3 em uma emocionante prorrogação.

Se por um lado o Al-Hilal está colhendo os frutos do investimento monumental do futebol saudita, os resultados do Fluminense e de outros times brasileiros nesta Copa do Mundo de Clubes são uma injeção de orgulho nacional muito necessária diante da crise vivida pela Seleção.

Liderada pelo goleiro Fábio, de 45 anos, e o incansável Thiago Silva, 40, a defesa do Fluminense tem sido uma das mais fortes da competição, mantendo-se invicta em três das quatro partidas disputadas.

No ataque, o técnico Renato Gaúcho está capitalizando a espetacular fase do colombiano Jhon Arias, uma das sensações do Mundial.

Nas oitavas de final, o colombiano precisou de menos de três minutos para furar a defesa da Inter pela direita e dar o passe para o primeiro gol do seu companheiro de ataque, o veterano centroavante argentino Germán Cano.

"O que conquistamos não é nenhuma surpresa para nós. Entramos em um momento forte e estamos fazendo uma Copa do Mundo de Clubes digna do que é o Fluminense", disse Arias em entrevista à AFP, na qual admitiu se sentir "muito desconfortável" com o apelido de "Pelé colombiano".

"Não gosto muito", admitiu.

"Todos sabemos o ícone mundial que Pelé é. E sinto que cada jogador tem uma história diferente, nós temos a nossa própria história", disse Arias, eleito o Melhor em Campo em três das quatro partidas do Fluminense.

- Ameaças brasileiras para o Flu -

Embora tenha evitado um duelo com o poderoso Manchester City, a previsão no Fluminense é de um desafio igualmente difícil contra o Al-Hilal, que também está invicto no torneio.

"Não há favoritismo aqui, nem do nosso lado nem do deles. Vai ser um jogo muito equilibrado", disse o zagueiro argentino Juan Pablo Freytes à TV do Flu. "Esta copa traz surpresas o tempo todo."

Com sua vitória sobre o City e o empate na estreia contra o Real Madrid, o Al-Hilal confirmou ao mundo do futebol que o Campeonato Saudita já tem as ferramentas para ser competitivo internacionalmente.

Seu técnico Simone Inzaghi, recém-contratado junto à Inter de Milão, tem à disposição um elenco de dar inveja às principais ligas do mundo, construído com o talão de cheques quase ilimitado do fundo soberano saudita.

No gol, o marroquino Bono é outra das estrelas do torneio. Na defesa, estão o português João Cancelo, o senegalês Kalidou Koulibaly e o brasileiro Renan Lodi, todos com vasta experiência em grandes clubes europeus.

No meio de campo, o português Ruben Neves e o sérvio Sergej Milinkovic-Savic continuam sendo figuras de destaque, e no ataque, dois brasileiros em grande fase, Malcom e Marcos Leonardo.

Revelado no Santos, Marcos Leonardo agora mira no time carioca após seus dois gols que decretaram a vitória sobre o City de Pep Guardiola.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Ignácio, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes - Samuel Xavier, Hércules, Nonato, Facundo Bernal, Gabriel Fuentes - Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Al Hilal: Yassine Bounou - Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Moteb Al Harbi - Ruben Neves, Nasser Al Dawsari, Sergej Milinkovic-Savic, Mohamed Kanno - Malcom e Marcos Leonardo. Técnico: Simone Inzaghi.

gbv/ma/aam/rpr

© Agence France-Presse