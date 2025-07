Férias escolares viraram um caos emocional? Como tirar o melhor dessa época

Durante as férias escolares, os pais convivem mais intensamente com os filhos, o que pode ampliar o contato com comportamentos que já vinham preocupando, como birras, agressividade, apatia, isolamento, rebeldia ou dificuldades para dormir e comer.

Nessas horas, muitos pensam em buscar ajuda profissional para os pequenos —e essa pode ser, de fato, uma atitude positiva. No entanto, nem sempre os problemas pertencem apenas à criança ou ao adolescente.

De acordo com especialistas, em muitos casos os pais também carregam questões emocionais mal resolvidas que acabam interferindo na dinâmica familiar. Quando isso acontece, corre-se o risco de "terceirizar" o problema, projetando nos filhos aquilo que, na verdade, pertence aos próprios adultos.

Por isso, o primeiro passo para manter o equilíbrio emocional nas férias é olhar para si mesmo com honestidade. Estresse, impaciência, culpa, dificuldade de impor limites ou até falta de tempo e afeto são fatores que influenciam diretamente o comportamento infantil e juvenil, e, muitas vezes, são reflexo de um ambiente disfuncional.

Mantenha uma rotina saudável e sem pressões

Férias não precisam ser sinônimo de bagunça emocional. Embora a rotina escolar esteja suspensa, manter horários razoáveis para dormir, comer e descansar ajuda tanto os filhos quanto os pais a viverem esse período com mais tranquilidade.

Além disso, os momentos de tédio ou de conflito entre irmãos, típicos das férias, não precisam ser tratados como "falhas" na criação. Pelo contrário: são oportunidades para ensinar os filhos a lidar com frustrações, respeitar limites e desenvolver empatia.

Por outro lado, o excesso de expectativas, sobre ser o "pai ideal" ou sobre como as férias "deveriam ser", pode levar à exaustão emocional. Lembre-se de que não é necessário entreter as crianças o tempo todo. Criar momentos de brincadeira e de afeto é importante, mas também é saudável que os filhos aprendam a se ocupar sozinhos por períodos, de acordo com sua idade. Para os adultos, isso representa uma chance de preservar espaços pessoais, recarregar as energias e evitar o desgaste constante que contribui para irritabilidade, culpa e até comportamentos agressivos.

Busque ajuda e trabalhe o autoconhecimento

Uma das melhores formas de garantir o equilíbrio emocional nas férias (e fora delas) é reconhecer quando algo não vai bem e procurar ajuda. A psicoterapia pode ser indicada tanto para as crianças quanto para os pais, principalmente quando há padrões repetitivos de conflito, sofrimento ou dificuldade de comunicação. Pais emocionalmente equilibrados tendem a reagir com mais empatia, coerência e segurança diante dos desafios do dia a dia, influenciando positivamente o comportamento dos filhos.

Em alguns casos, o processo terapêutico da criança acaba revelando que são os adultos que precisam, primeiro, lidar com suas próprias dores e conflitos, o que nem sempre é fácil de admitir, especialmente entre aqueles que se sentem bem-sucedidos em outras áreas da vida. Ainda assim, fazer esse movimento pode transformar a dinâmica familiar e dar aos filhos uma base mais segura para crescerem saudáveis emocionalmente.

Quando os pais passam a cuidar de si, abrem espaço para escutar verdadeiramente seus filhos, oferecer apoio adequado e promover mudanças consistentes no ambiente doméstico. E isso, mais do que qualquer roteiro de viagem ou atividade recreativa, é o que garante que as férias sejam um tempo de conexão, aprendizado e crescimento mútuo.

*Com informações de reportagem publicada em 07/12/2023