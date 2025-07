Fenabrave corta previsão de licenciamentos de veículos em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus devem crescer 4,4% neste ano, para 2.751.665 unidades, conforme previsão da federação de concessionários Fenabrave, que revisou a estimativa anterior de aumento de 5%.

A mudança ocorreu principalmente pela piora na projeção para os licenciamentos de caminhões, que passou de incremento de 4,5% para queda de 7%, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira.

No primeiro semestre do ano, as vendas de caminhões novos caíram 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, para 53.420 unidades. Em junho, os licenciamentos encolheram 5,8% ante maio e 13,3% ano a ano, para 8.374 unidades.

De acordo com o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o resultado nas vendas de caminhões reflete principalmente efeitos da taxa de juros.

"Nós sabemos que (o setor) caminhões é muito vinculado ao PIB e ao crédito... então a taxa de juros, infelizmente, chegou muito forte no setor de caminhões", disse ele em entrevista coletiva.

Para automóveis e comerciais leves, a Fenabrave manteve a previsão de aumento de 5%, assim como para ônibus, que permaneceu em 6%. Para motocicletas, a estimativa também não mudou, com expansão de 10%.

(Por Paula Arend Laier)