Faz bem para o coração e controla a glicemia: os benefícios do cará-roxo

O cará-roxo é um tubérculo da mesma família do inhame e da batata-doce, conhecido por sua coloração arroxeada. Apresenta sabor suave e levemente adocicado, o que o torna bastante versátil tanto em receitas doces quanto salgadas.

É fonte de carboidratos complexos, fibras, antioxidantes, minerais como potássio, magnésio, fósforo e ferro, além das vitaminas C e do complexo B.

A seguir, veja os principais benefícios do cará-roxo para a saúde.

1. Controla a glicemia

O amido resistente e as fibras do cará-roxo retardam a absorção dos açúcares, evitando picos de glicose no sangue. Além disso, estimulam a produção de substâncias que melhoram a sensibilidade à insulina e ajudam no controle da glicemia.

2. Regula a pressão arterial

O potássio presente no alimento é um mineral fundamental para o funcionamento dos vasos sanguíneos, mantendo-os relaxados e facilitando a circulação do sangue. Além disso, contribui para a eliminação do excesso de sódio do corpo, controlando a pressão arterial e reduzindo o risco de hipertensão.

3. Tem antioxidantes

O alto teor de antocianinas exerce ação antioxidante, combatendo o estresse oxidativo e prevenindo danos celulares. Por isso, reduz o risco de doenças cardiovasculares, câncer e envelhecimento precoce.

4. Faz bem para o coração

As fibras, o potássio e os antioxidantes presentes no alimento atuam na redução da pressão arterial, no equilíbrio do colesterol e na diminuição da inflamação. Dessa forma, promove a saúde do coração e previne doenças cardiovasculares.

5. Reforça a imunidade

Os polifenóis, a vitamina C e o zinco presentes no alimento estimulam o sistema imunológico. Além disso, eles ajudam a controlar a inflamação, fortalecendo a defesa do organismo.

6. Auxilia no controle do peso

As fibras e o amido resistente presentes no cará-roxo aumentam a saciedade, o que diminui o consumo exagerado de alimentos. Isso contribui para o controle do peso.

7. Promove a saúde óssea

O cará-roxo é fonte de minerais como magnésio, fósforo e ferro, essenciais para a estrutura e fortalecimento dos ossos. Esses nutrientes previnem as doenças ósseas, como a osteoporose.

8. Faz bem para o sistema nervoso

As vitaminas do complexo B contribuem com o funcionamento adequado do sistema nervoso. Além disso, participam da geração de energia e preservam as funções cognitivas.

Como consumir?

A recomendação é consumir de duas a três vezes por semana, em porções de 100 g a 150 g por refeição.

O cará-roxo pode ser consumido de diversas formas, como cozido no vapor ou em água, em purê, cortado em cubos ou amassado. Também pode ser utilizado em sopas, caldos e cremes, assim como assado ou refogado com especiarias, além de ser uma opção para chips ou panquecas. Para preservar suas propriedades nutricionais, recomenda-se evitar o consumo frito.

Contraindicações

O consumo do cará-roxo cru não é recomendado, pois pode conter substâncias antinutricionais, como os oxalatos. Pessoas com histórico de cálculo renal devem ter cautela devido à presença desses compostos em algumas variedades, já que eles podem agravar a condição. Além disso, indivíduos alérgicos a tubérculos precisam estar atentos a possíveis reações e evitar o consumo.

Fonte: Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).